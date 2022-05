- Wzywamy nasze kraje partnerskie do prawnego uznania, że ​​Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za popełnione przez nią zbrodnie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zachęcając do "podpisania umowy wielostronnej i stworzenia mechanizmu, dzięki któremu każdy, kto ucierpiał w wyniku działań Rosji, będzie mógł otrzymać rekompensatę za wszelkie straty".