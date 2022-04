- Historycznie głód i Europy, i świata często dotykał. Na sowieckiej Ukrainie mieliśmy do czynienia w latach 30-tych z Wielkim Głodem, gdzie ponad 20 mln ludzi po prostu zwyczajnie straciło życie. Wydaje się, że w tych warunkach dzisiaj raczej taka skala głodu nam nie grozi. Wiemy doskonale, że jeśli chodzi o powiązania światowe na rynku żywnościowym, to tutaj udział Rosji i Ukrainy w obrocie zbożami - to jest ok. 18-20 proc., ale już w obrocie pszenicy ok. 30 proc. Zawirowania w eksporcie, w produkcji w Rosji i Ukrainie sprawiają, że jest duży impuls wzrostu cen, spadku podaży i ta podaż jest teraz blokowana fizycznie. W tej chwili Ukraina do końca sezonu ma do sprzedania ok. 5 mln ton pszenicy i pewnie więcej jak 1,5-2 mln ton nie sprzeda - mówił Sawicki pytany o to, czy w związku z wojną na Ukrainie grozi nam głód.

- Cała Afryka północna i Egipt, które zaopatrywały się w zboże ukraińskie, w tej chwili mają poważne problemy i tam rzeczywiście może dochodzić do sytuacji głodu. Rewolucja arabska nie była spowodowana brakiem dostępu do pieniędzy i środków energetycznych - tylko przede wszystkim brakiem dostępu do żywności. Tu może się powtórzyć sytuacja, kraje Afryki północnej mogą być kolejnym źródłem ruchów migracyjnych i naporu na UE - zauważył poseł PSL.

U nas żywności nie będzie brakowało, ale koszty jej wytwarzania: nawozy, paliwo, energia, poszły w górę Marek Sawicki, poseł PSL

- Dzisiaj zadanie wolnego świata jest takie, że wszelkie rezerwy zbóż, które są, zarówno w Europie, jak i USA, powinny wypełniać tę lukę po niedoborze zboża ukraińskiego i zaopatrywać Afrykę. Bo jeśli tam nie będzie żywności, to będzie kolejny punkt zapalny na globie - ostrzegł.

Sawicki mówił jednocześnie, że Polska - pod względem żywności - jest samowystarczalna, o czym świadczy nadwyżka z handlu żywnością, jaką osiągamy.

- U nas żywności nie będzie brakowało, ale koszty jej wytwarzania: nawozy, paliwo, energia, poszły w górę - zastrzegł.



- Konsumenci muszą się nastawić na to, że tania żywność już była - dodał. Jak podkreślił państwo powinno "presję na podwyżki cen hamować".