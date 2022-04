Zelenski wezwał mieszkańców terenów będących pod rosyjską okupacją, by nie przekazywali rosyjskim służbom żadnych danych osobowych, takich jak numery paszportów.

- Wzywam mieszkańców południowych regionów Ukrainy - obwodów chersońskiego i zaporoskiego - aby byli bardzo ostrożni w podawaniu informacji najeźdźcom. A jeśli proszą was o wypełnienie jakichś kwestionariuszy, o pozostawienie gdzieś danych paszportowych, to wiedzcie - to nie jest pomoc dla was... - mówił w czwartek wieczorem prezydent Ukrainy.

- Ma to na celu sfałszowanie tak zwanego referendum na waszej ziemi, jeśli z Moskwy przyjdzie rozkaz, aby takie referendum zorganizować. I taka jest rzeczywistość. Bądźcie ostrożni - dodał.

Zełenski wydał również ostrzeżenie dla "chersońskich republik ludowych", mówiąc, że ich plany "nie przejdą".

- Jeśli ktoś chce nowej aneksji, może to tylko doprowadzić do nowych potężnych uderzeń sankcyjnych na Rosję. Doprowadzicie swój kraj do takiej biedy, jakiej Rosja nie miała od wojny domowej w 1917 roku. Dlatego lepiej teraz dążyć do pokoju - powiedział.