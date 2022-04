Czy wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech jest przestrogą dla części opozycji w Polsce, która chce stworzyć wspólną listę na wybory parlamentarne?

Reklama

Przestroga to za mocne słowo, ale jest to punkt do przemyślenia. Sytuacja na Węgrzech jest inna niż w Polsce, z wielu powodów. System węgierski nagradza zwycięzcę, ale nie „karze” aż tak małych partii, jak polskie systemy. Małe partie w wyborach do Senatu teoretycznie nie mają żadnych szans, chyba że któraś z dużych partii odstąpi im okręg wyborczy. Natomiast w Sejmie, jeśli jakaś partia przekroczy próg wyborczy, to zawsze coś tam dostanie. Aczkolwiek małym partiom w Polsce zawsze opłaca się połączyć. Na Węgrzech to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ system mieszany jest bardzo skomplikowany. W tym systemie węgierskim najbardziej stratna jest druga partia, a w Polsce druga partia zyskuje na systemie D’Hondta. Najważniejsze jest to, że mimo dążeń węgierskiej opozycji do zjednoczenia nie udało się ono całkowicie. Pojawiła się nowa partia nacjonalistyczna, która odebrała część bonusu, który mógłby być udziałem opozycji po zjednoczeniu.

Czytaj więcej Polityka Węgierskie wnioski dla polskiej opozycji Zwycięstwo ugrupowania Viktora Orbána nie wpływa znacząco na zmianę strategii partii opozycjnych w Polsce przed planowanymi w 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu.

Czy PO opłacałoby się jednoczyć z Polską 2050, PSL, a może i Lewicą?

Reklama

Wiadomo, że cztery listy wyborcze to za dużo. Jedna lista może nie wystarczyć dla wielu wyborców. Gdy pojawią się dwie listy, to okaże się, że każda z partii chciałaby by być na każdej z nich. To słynny paradoks żabki, która nie wiedziała, czy chce dołączyć do zwierząt pięknych, czy mądrych. Każdy układ opierający się na dwóch listach będzie sprawiał, że wszyscy będą chcieli być na obydwu listach – wśród pięknych i wśród mądrych. Podział będzie na wyrazistych i na centrowych, a w Polsce każdy chciałby być wyrazisty i centrowy. Ale wyrazisty w inną stronę, a centrowy tylko trochę. Wydaje się, że wybór między dwoma–trzema listami jest racjonalny, ale kto z kim i w jakim zakresie – to już wymaga szczegółowych analiz. Na kształt przyszłych list wpływa jeszcze szereg okoliczności, o których nie wiemy. Nie wiemy np., kiedy odbędą się wybory samorządowe, czy odbędą się zgodnie z terminem ustawowym, a jeśli tak, to kiedy – wybory mogą się odbyć pięć tygodni przed wyborami sejmowymi, a mogą też tydzień przed. Nikt nie wie, jak wybory się potoczą, bo sytuacja w Sejmie jest niepewna. Obecne prawo mówi, że jest spore pole manewru pomiędzy tygodniem a siedmioma tygodniami. Decyzje będzie podejmował prezydent i premier – ostateczny rezultat będzie wypadkową tych decyzji. Jest też najważniejsza niewiadoma, nie wiemy, jak się skończy wojna w Ukrainie. Wszystkie nasze dzisiejsze rozważania to tak naprawdę wróżenie z fusów. To, jak się skończy wojna w Ukrainie, będzie mieć kolosalny wpływ na polską politykę, a nie mamy żadnego wyobrażenia na temat tego, jak to się może skończyć.

W 2007 r. PiS został odsunięty od władzy przez trzy listy Prof. Jarosław Flis, socjolog

Czy Polacy przyzwyczaili się do wojny w Ukrainie, a wpływ na ich preferencje wyborcze mają bieżące czynniki, takie jak np. inflacja, drożyzna i rosnące raty kredytów?

Przyzwyczaili się do tego, że jest wojna, ale będą musieli się też przyzwyczaić do tego, że jej nie ma. Nie wygląda na to, żeby to był tak stabilny konflikt, jak w Naddniestrzu, by mógł potrwać ćwierć wieku. Reakcja świata na tę agresję jest zupełnie inna, od miesięcy informacje na temat wojny nie schodzą z pierwszych stron gazet. Wydaje mi się, że czeka nas jeszcze wiele zaskoczeń w tej sprawie. Może się okazać, że tak jak w przypadku wielu innych wydarzeń, jak np. pandemii, nie będziemy mieli do czynienia z rewolucją w polskiej polityce. Natomiast przesunie się wiele parametrów, co może zmienić kalkulacje po stronie opozycyjnej i rządzącej.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

Czy jedna duża lista opozycji – poza Konfederacją – mogłaby pokonać PiS?

No właśnie poza Konfederacją, a wtedy pojawi się ten trzeci. Pytanie, jaka część wyborców, np. z prawego skrzydła PO – mając na liście polityków SLD – przerzuci swoje poparcie na Konfederację i uratuje tę partię. Później będzie problem, kto będzie chciał wziąć ten gorący kartofel do rządu, gdyby okazało się, że stanie się ona języczkiem u wagi. Jeśli pojawi się jedna lista opozycji, to część wyborców Konfederacji wróci pod sztandar PiS. To są zawiedzeni wyborcy PiS, którym nie podoba się nepotyzm i nadużywanie władzy. Ale jak przeciwko będą mieli zjednoczoną opozycję, to mogą wrócić do PiS. W 2007 r. PiS został odsunięty od władzy przez trzy listy. W 2019 r., w wyborach do PE, były trzy listy, ale tak źle skonfigurowane, że jedna z nich wylądowała pod progiem. To nie są proste opowieści, w których drużyna pierścienia rusza i pokonuje Saurona tylko dlatego, że jest zjednoczona.