Organizator – kierownictwo Ośrodka Centrum Księdza Orione w Brańszczyku – miał obowiązek przesłać tydzień wcześniej Służbie Ochrony Państwa nazwiska wraz z PESEL-ami osób biorących udział w spotkaniu z prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą. Nazwiska Mateusza Piskorskiego – tłumacza z rosyjskiego – na liście nie było. – Ochrona prezydentowej nie powinna więc wpuścić go nie tylko na to spotkanie, ale nawet na teren ośrodka – mówi nam były funkcjonariusz tej służby.

Poseł Marek Biernacki, były szef MSWiA wskazuje na ewidentne zaniedbanie służb:

– W kotekście tego, że Piskorski jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, w sytuacji napaści tego kraju na Ukrainę i możliwych zagrożeń dla Polski, to że służby w ogóle go nie monitorowały, jest szokujące. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa powinien on być pod stałym nadzorem służb – podkreśla poseł Biernacki.

O tym, że tłumaczem pani prezydentowej podczas jej wizyty w ośrodku w Brańszczyku (11 marca), gdzie przebywają kobiety z dziećmi, które uciekły przed wojną na Ukrainie, jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin Mateusz Piskorski – były polityk LPR i Samoobrony, napisał portal WP.pl. Organizator nie krył obecności Piskorskiego, kierując do niego „ogromne podziękowanie” za to, że dzięki niemu strony „rozumiały się w pełni”.

Służby o osobie tłumacza dowiedziały się po czasie – z informacji dziennikarzy WP.pl. „Przygotowując spotkanie z Panią Prezydentową poprosiliśmy o pomoc w zorganizowaniu tłumacza znającego język ukraiński naszą wolontariuszkę Mecenas Ewę Bartosiewicz – radną Powiatu Wyszkowskiego. Pani Ewa poleciła Pana Piskorskiego” – głosi oświadczenie ośrodka. Tyle że, jak napisała Polityka.pl, Bartosiewicz to była żona Piskorskiego.

Organizatorzy twierdzą, że spotkanie miało charakter „rodzinny” i „nie była to narada na temat bezpieczeństwa państwa”, a tłumacz był tylko na „ogólnej części”. Jednak wcześniej, we wpisie na FB podano, że na spotkaniu pierwsza dama wskazała priorytety, w tym „przedstawiła główne założenia specustawy” (o pomocy dla ukraińskich uchodźców).

Nasi rozmówcy krytykują zachowanie służb.

– Dyskretna „opieka” służb nad oskarżonym o współpracę z Rosją jest konieczna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Jej brak to sygnał bardzo niebezpieczny – uważa poseł Biernacki. – Wyobraźmy sobie, że służby we Francji oskarżonego np. terroryzm zostawiają bez kontroli. To niepojęte – mówi poseł Biernacki.

– W tak wrażliwym czasie rezydentury wywiad rosyjski zapewne bardzo aktywnie wykorzystuje swoje aktywa we wszystkich krajach, zwłaszcza NATO – zauważa były oficer ABW.

Według naszych rozmówców zaniedbań dopuścił się też SOP (małżonka prezydenta RP ma ustawowo zapewnioną ochronę SOP – kierowcę i oficera ochrony osobistej). Powinien zweryfikować uczestników, wiedzieć, czy potrzeba tłumacza, kto nim będzie, a Mateusza Piskorskiego nie wpuścić na spotkanie.

– Kancelaria Prezydenta powinna mieć procedurę i możliwość korzystania z własnych, sprawdzonych tłumaczy, skoro było to spotkanie z uchodźcami – mówi były oficer ABW.

– Z powodu wojny na Ukrainie ochrona osób szczególnych powinna być wzmocniona. Zresztą SOP odpowiada nie tylko za działania antypodsłuchowe osób ochranianych czy kontrwywiadowcze, ale może prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze – wylicza były funkcjonariusz SOP. Uważa, że zaniedbania służb i rolę byłej żony „tłumacza” w tym skandalu powinna zbadać prokuratura.

SOP nie komentuje zdarzenia. Czy służby wszczęły postępowanie, także wobec organizatora, który nie dopełnił obowiązków? Stanisław Żaryn nam nie odpowiedział. Organizator spotkania pytany, dlaczego Piskorskiego nie wpisał na listę gości, odsyła do oświadczenia.