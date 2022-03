- Od lat każdy człowiek normalnie myślący, bez względu na jakieś przynależności, na opcje polityczne, zdawał sobie sprawę z tego, że polityka administracji Obamy, polityka Francji, polityka Niemiec w szczególności i polityka tych liberalnych partii w Polsce jest dramatyczna, zbuduje potwora - mówił w poniedziałek Paweł Kukiz w Polskim Radiu 24.

- To oni spłodzili tego Putina, to oni go wyhodowali, oni go zbudowali - wskazywał, zapewniając, że jest „w pełni odpowiedzialny za swoje słowa”. - Jesteście współwinni tym zbrodniom, które w tej chwili dokonują się na Ukrainie - oskarżał. - A wszystkich tych, którzy kontestowali to wasze postępowanie, nazywaliście i nazywacie oszołomami, prawakami, faszystami, Bóg wie kim jeszcze - przekonywał Kukiz.

Polityk krytykował też europarlamentarzystów z „pewnych opcji politycznych”. - Powinna zostać stworzona legislacja, która różne tego typu postawy, które pasą Putina, które ponad życie człowieka stawiają energię słoneczną czy Bóg wie co, powinny być po prostu karane. To jest zdrada stanu i co do tego nie mam wątpliwości - stwierdził.

Kukiz zauważył też, że „Ukraińcy chcą się bić o wolną ojczyznę”. - Życzyłbym Polakom takiej miłości do ojczyzny, jaką Ukraińcy mają do swojej - powiedział.

Zdaniem Kukiza „natura Rosjan się nie zmienia”. - Jeżeli tylko Putin i Rosjanie poczuliby się na siłach, przekroczyliby polską granicę - ocenił.