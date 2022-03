- Ostatnie dwa tygodnie wstrząsnęły Europą, ale czy rzeczywiście zmieniły Europę? Czy rzeczywiście dokonały tego przełomu w myśleniu wszystkich? O to będę pytał dzisiaj wszystkich członków Rady Europejskiej - mówił premier Mateusz Morawiecki.

- Wczoraj bomby rosyjskie spadły na kolejne szpitale, żłobki, przedszkola. Zbombardowany został szpital położniczy w Mariupolu. To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź. Mam ze sobą liczne dowody zbrodni, strasznych zbrodni, zdjęcia, które też pokazuje tutaj kolegom premierom z innych krajów, żeby mieli świadomość tego, jak straszny jest ten system, ten reżim - powiedział szef rządu.

- Część elit europejskich chciałaby już dziś uznać, że sprawa jest załatwiona, ale sprawa ukraińska nie jest załatwiona - przekonywał Morawiecki.

- Będę mówił o jeszcze silniejszych sankcjach. Nie może być tak, że tam ludzie giną, giną także za naszą wolność, za naszą demokrację, za nasze bezpieczeństwo, a są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest nie fair i do tych premierów wprost zwracam się o zmianę stanowiska. Dzisiaj Ukraina walczy także o was. Jeżeli Putin zdobędzie Ukrainę, wymorduje tam dziesiątki tysięcy ludzi lub więcej. Potem przyjdzie po kolejne kraje, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Polskę. Potem dalej na zachód, bo taki jest cel imperium, by się cały czas rozrastać - mówił.

- Dzisiaj Rada Europejska ma szansę zmienić skompromitowaną politykę wobec Rosji. Tę politykę, której symbolem jest Gerhard Schroeder. Ma szansę zmienić tę politykę i cały plan na plan nadziei. Plan nadziei dla Europy, plan uniezależnienia się od ropy, od gazu - dodał.

- Jestem przekonany, że tu, w Paryżu, w Wersalu, we Francji, na tej Radzie Europejskiej muszą też zapadać konkretne decyzje dotyczące kolejnego wzmacniania sankcji, bo tylko tak przerwiemy tę okrutną wojnę, tę rzeź, którą Rosjanie zgotowali Ukrainie - powiedział.