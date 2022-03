W poniedziałek Pałac Prezydencki ujawnił, że prezydent Andrzej Duda złożył wniosek do marszałek Sejmu o zwołanie na piątek posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Piątek, 11 marca, to przeddzień 23. rocznicy wejścia Polski do NATO. Na piątkowe posiedzenie mają być zaproszeni wszyscy, którzy przyczynili się do tego, że Polska znalazła się w NATO.

Cały pomysł dotyczy oczywiście sytuacji w Ukrainie oraz rosyjskiej agresji. Inicjatywa prezydenta ma pokazać jedność całej klasy politycznej w obliczu tego, co dzieje się za wschodnią granicą, oraz pokazać wszystkim, że Polska jest bezpieczna dzięki sile tego sojuszu. W poniedziałek odbyło się też spotkania prezydenta Dudy z dziennikarzami. Prezydent podkreślał między innymi, że wszyscy powinni być wyczuleni na akcje wymierzone w Polskę „propagandowej machiny rosyjskiej”.

W najbliższych dniach będą kontynuowane intensywne działania dyplomatyczne Polski z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Do Polski przylecą m.in. wiceprezydent USA Kamala Harris oraz premier Kanady Justin Trudeau. Premier Morawiecki ma pod koniec tygodnia na posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu zabiegać o kolejne sankcje wobec Rosji.

Swoje pomysły ma też opozycja. W poniedziałek w trakcie konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk apelował o jak najszybsze odblokowanie funduszy europejskich z Krajowego Planu Odbudowy. – Trzeba dzisiaj podjąć maksymalne starania o wszystkie te środki i dotyczy to także zakończenia tej niepotrzebnej, szkodliwej dla Polski, idiotycznej wojny, którą PiS wypowiedział UE – powiedział Donald Tusk.

Tusk wzywał też do zakończenia „zimnej wojny rządu z samorządem". – Niewykluczone, że uda się także znaleźć środki europejskie, które trafią być może bezpośrednio do samorządu, żeby jak najszybciej mogły one pomóc w tej dramatycznej sytuacji – mówił przewodniczący PO.

Opozycja monitoruje też sytuację w Warszawie, a zwłaszcza na Dworcu Centralnym. I zgłasza nowe postulaty. – Uważamy, że pomoc powinna być koordynowana, a nie, tak jak teraz, rozproszona. Rząd powinien powołać specjalnego pełnomocnika lub zespół kryzysowy, który koordynowałby całe wsparcie w sposób kompleksowy. Tymczasem od 12 dni nie możemy doprosić się konkretnych, rzetelnych informacji. Jesteśmy odsyłani z ministerstwa do ministerstwa – mówi nam posłanka PO Aleksandra Gajewska.

W poniedziałek w Sejmie odbyło się połączone spotkanie sejmowego zespołu ds. Warszawy oraz pomocy humanitarnej. We wtorek takie spotkanie ma odbyć się o 8.00 na Dworcu Centralnym. – Dziś system opiera się na tytanicznej pracy wolontariuszy. To za mało. Z kryzysem humanitarnym w ten sposób sobie nie poradzimy – mówi nam posłanka.

O większą koordynację działań wsparcia dla Ukraińców apelowała też w poniedziałek Lewica. – Byłam wczoraj na Dworcu Centralnym i na Torwarze. Działania pomocowe w większości prowadzą wolontariusze i samorządy, potrzebna jest instytucjonalna pomoc państwa– mówiła w poniedziałek Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.