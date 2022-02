Na razie władze ukraińskie nie wprowadzają stanu wojennego, ale prorządowe media od wtorku rano wspominają o takiej możliwości.

Reklama

Nikt nie ma wątpliwości, że nagłe ogłoszenie przez Putina, że tzw. ludowe republiki na wschodniej Ukrainie, doniecka i ługańska, są niepodległe, to nowy sposób na zaostrzenie sytuacji i zwiększenie nacisku na Kijów.

W nocy do narodu wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. - Ukraina jednoznacznie uznaje ostatnie działania Federacji Rosyjskiej za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej naszego państwa. Cała odpowiedzialność za konsekwencje tych decyzji spoczywa na kierownictwie politycznym Rosji – podkreślił prezydent w przemówieniu, które mogło wywołać ciarki na plecach.

Dodał, że w ten sposób Moskwa najprawdopodobniej wycofała się jednostronnie z porozumień mińskich i uznała za niepotrzebny format negocjacyjny normandzkiej czwórki.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski do Ukraińców: Nie mamy czasu na lekcje historii Uznane na arenie międzynarodowej granice Ukrainy pozostaną takie same pomimo działań Rosji - powiedział późną nocą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w orędziu do narodu.

Reklama

O tym, jak zareagować na działania Moskwy, będą dyskutować ukraińscy deputowani. Rada Najwyższa właśnie rozpoczyna obrady.

Megasankcje już?



Ukraińcy wsłuchują się w reakcje świata. Media wymieniają kolejne państwa, które potępiły uznanie przez Rosję separatystycznych republik i podkreślały zasadę nienaruszalności granic. Padają pytania, czy to jest ten moment, w którym Zachód wprowadzi obiecywane megasankcje. Czy uzna to za rozpoczęcie inwazji, która miała wywołać nałożenie dotkliwych sankcji? Czy też będzie się wstrzymywał, podkreślając, że to jeszcze nie jest przekroczenie ostatniej czerwonej linii. Zwłaszcza, że tereny uznanych przez Putina za niepodległe republik i tak były od ośmiu lat poza kontrolą Kijowa.

Jawna obecność wojskowa



Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

W poniedziałek wieczorem Putin podpisał przywódcami separatystycznych republik umowę o „przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy”, wysyłając do pomocy wojska. Rosyjscy żołnierze wcześniej od 2014 roku wspierali rosyjskich separatystów nieoficjalnie. Teraz są tam już oficjalnie. Ale czy po to, by ruszyć zaraz dalej na zachód czy też będą próbowali sprowokować Ukraińców na linii rozgraniczenia w Donbasie? - eksperci i politycy ukraińscy występujący w mediach, nie mają pewności.

Czytaj więcej Świat Rosja uznała niepodległość samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej Rosja uznała niepodległość Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej - zdecydował prezydent Władimir Putin. O swojej decyzji poinformował w poniedziałek wieczorem - najpierw w rozmowach z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a później w przemówieniu do narodu.

Reklama

Na razie oficjalne mówi się o śmierci dwóch ukraińskich wojskowych w tamtym regionie.

Skomplikowany stosunek do Ukrainy



Moskwa i separatyści używają nazw Doniecka i Ługańska Republika Ludowa (odpowiednie rosyjskie skróty: DNR i ŁNR) Na Ukrainie mówi się teraz „fake’owe republiki” albo używa określenie ORDŁO (ukraiński skrót od „niektóre rejony obwodów donieckiego i ługańskiego”, separatyści mają pod kontrolę mniej więcej połowę obu obwodów wschodniej Ukrainy).

W tym regionie, po obu stronach linii rozgraniczenia czy też inaczej mówiąc frontu, wiele razy badania prowadził znany psycholog profesor Wadym Wasiutynski z kijowskiego Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej.

- Stosunek do Ukrainy jest tam skomplikowany, i w przeciwieństwie do innych regionów nie jest związany z językiem. Tam język nie ma znaczenia, posługujący się literackim ukraińskim mogą mówić z nienawiścią o Ukrainie, a ci, co znają tylko rosyjski, wygłaszać w tym języku miłość do Ukrainy. Do przemysłowego Donbasu zjeżdżała w czasach sowieckich młodzież z całego ZSRR. Potomkowie tych, co przybyli z innych regionów Ukrainy zazwyczaj dobrze odnoszą się do Ukrainy, ci z korzeniami w Rosji - odwrotnie. Ta zależność pozostała - mówi „Rzeczpospolitej” prof. Wasiutynski.

Z jego badań z roku 2016 wynikało, że w leżącym przy froncie, po stronie kontrolowanej przez Kijów, Mariupolu (porcie nad Morzem Azowskim), dominował „umiarkowany ukraiński patriotyzm”, a jednocześnie niechęć do władz centralnych, oskarżanych o wszystkie zaniedbania.

Reklama

W 2021 roku badał mieszkańców, którzy poruszają się po obu stronach linii rozgraniczenia. - Młodzież nie jeździ, pytani emeryci chcieliby cofnąć wydarzenia, by było tak, jak wcześniej.

W 2018 roku profesor Wasiutynski pytał o wizję przyszłości Donbasu, co tam ma być za pięć lat. Prawie nikt nie miał żadnej.

Pojawia się pytanie, czy Rosjanie mogą liczyć na poparcie miejscowej ludności w części Donbasu, która jest pod kontrolą Kijowa?

- Na podstawie danych socjologów i moich szacuję, że dwie trzecie opowiadała się tam za tym, by było jak przed rokiem 2014, obwody doniecki i ługański w całości na takich zasadach, jak inne. Część była za autonomią, czyli tym czego dotychczas chciał Putin. Niewielka grupa chciała pozostawić separatystów samych sobie, oddzielić się od nich. Garstka była za niezależnością Donbasu. Ale może bali się mówić badaczowi, który przyjechał z Kijowa - dodaje profesor.