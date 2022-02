W ostatnim czasie Rosja zgromadziła wokół Ukrainy znaczne siły wojskowe, w tym - według ostatnich informacji Stanów Zjednoczonych - ok. 169-190 tys. żołnierzy, co oznacza wzrost koncentracji w porównaniu z końcem stycznia, gdy państwa zachodnie informowały o ok. 100 tys. wojsk. Zachód obawia się inwazji Rosji na Ukrainę. Moskwa zaprzecza, by miała takie plany i zarzuca USA szerzenie histerii.

Reklama

W piątek władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej rozpoczęły ewakuację ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Również przywódca samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej zaapelował do mieszkańców Ługańska i okolic, by jak najszybciej wyjechali do Rosji.

Czytaj więcej Polityka Putin: Uchodźcy z Donbasu mają dostać po 10 tys. rubli Prezydent Rosji Władimir Putin polecił rządowi zapewnić każdemu uchodźcy z samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej 10 tys. rubli (ok. 518 zł) - poinformował sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

Wieczorem o sytuację wokół Ukrainy pytany był w Polsat News były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. - Nie jestem optymistą - powiedział. - Zwłaszcza te informacje sprzed kilku godzin są niepokojące - dodał, wspominając w tym kontekście o ewakuacji z Doniecka i Ługańska. - To świadczy o tym, że są przygotowania do prowadzenia walki. To jest niedobra wiadomość - ocenił.

- Wydaje mi się, że z perspektywy Rosji to byłby region, w którym Ukraina mogłaby działać, tzn. rzeczywiście podczas walki atakować ten region, żeby jakąś wyrównaną walkę prowadzić. Ta decyzja o ewakuacji moim zdaniem jest bardzo znamienna - ocenił były szef MSZ.

Reklama

Według Jacka Czaputowicza, "wygląda na to, że przygotowania do wojny idą pełną parą i tutaj stanowisko amerykańskie, te informacje wywiadowcze to potwierdzają".

Dziś wieczorem z inicjatywy prezydenta USA Joe Bidena odbędzie się kolejna telekonferencja poświęcona kryzysowi, w której wezmą udział przywódcy państw UE i NATO, w tym prezydent Andrzej Duda. Wizytę w Polsce złożył amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, szef MSZ Zbigniew Rau, jako przewodniczący OBWE, rozmawiał w Moskwie z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. W kontekście tych działań Czaputowicz został zapytany, czy polska dyplomacja może robić więcej w obecnej sytuacji.

Czytaj więcej Dyplomacja Putin: Zachód zawsze znajdzie pretekst do nałożenia sankcji na Rosję Aleksander Łukaszenko podczas wizyty na Kremlu powiedział, że z Władimirem Putinem nigdy nie omawiał ataku na Ukrainę. Prezydent Rosji oświadczył, że Zachód zawsze znajdzie pretekst do nałożenia sankcji na Moskwę.

Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

- Przede wszystkim musimy demonstrować solidarność - to, co robimy; wspierać działania podejmowane pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, bo one są partnerem dla Rosji na tym etapie konfliktu - odparł.

- Oczywiście też wykorzystywać te instrumenty, które Polska posiada, np. właśnie OBWE jako forum przyszłych rozmów - dodał.

Reklama

- Są też głosy mówiące o tym, że jeszcze nie należy wykluczać zupełnie rozmów dyplomatycznych - mam nadzieję, że tak jest - natomiast widać, że Rosja jest zdeterminowana i jeżeli by one były prowadzone, to chyba jakieś zdecydowane koncesje musiałyby nastąpić - zaznaczył.

Czytaj więcej Świat „Potężny wybuch” w Doniecku. Eksplodować miał samochód Doniecka Agencja Informacyjna DAN oraz rosyjskie agencje poinformowały o „potężnej eksplozji”, do której miało dojść w centrum Doniecka. Wysadzony został samochód szefa miejscowych sił zbrojnych.

Pytany, w jakim celu Rosja podejmuje ostatnie działania były szef polskiej dyplomacji ocenił, że Władimir Putin "chce po prostu zmienić układ geopolityczny". - Działa z jego perspektywy racjonalnie, ale oczywiście nie jest to do zaakceptowania, bo to nie jest działanie zgodne z prawem międzynarodowym czy też działanie etyczne - podkreślił.

Zdaniem Jacka Czaputowicza, błędem Zachodu było "prowadzenie handlu (z Rosją - red.) przez ostatnich kilkanaście lat". - Budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2 umożliwiła transfer finansowy do Rosji, rozbudowę armii rosyjskiej, którą Putin wykorzystuje - ocenił były szef MSZ.