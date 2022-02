Stachowiak-Różecka była pytana o czwartkową wypowiedź wiceministra sprawiedliwości, Sebastiana Kalety, który komentując orzeczenie TSUE ws. skargi Polski i Węgier, dotyczącej kwestii uzależnienia wypłaty środków z UE od stanu praworządności w państwie członkowskim ocenił, że w związku z treścią orzeczenia (TSUE odrzuciło skargę - red.) zdymisjonowany powinien zostać minister ds. UE, Konrad Szymański. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówiąc o tym orzeczeniu TSUE stwierdził, że jest ono dowodem na "historyczny błąd" premiera Mateusza Morawieckiego.



- Zdaje się, że koledzy (z Solidarnej Polski - red.) tak na okrągło opowiadają, że "nie chcą się wtrącać", "że to nasza sprawa", "że w koalicji to oni nie mają wpływu na pewne kwestie". Powiem tak: robimy swoje. Jeśli chodzi o politykę związaną z relacjami z UE oceniam, że mimo trudności idziemy w dobrze wyznaczonym kierunku. Nie widzę powodu, żeby którykolwiek minister odpowiadający za tę politykę miał stracić stanowisko - odparła Stachowiak-Różecka.

- To co jest ważne w relacjach z UE to konsekwencja - dodała posłanka PiS.

Apel do Solidarnej Polski. "Nie rozmawiajmy za pośrednictwem mediów"

- Trzeba zrozumieć pana Zbigniewa Ziobrę, który buduje konsekwentnie swoją frakcję. Ja oceniam, że stwierdził, iż w tym elektoracie wątpiącym w sens współpracy i bycia w UE jest jakiś potencjał, stąd takie emocjonalne reakcje, że źle te relacje z UE budujemy - tłumaczyła Stachowiak-Różecka. - Jest jasne dla wszystkich, że Ziobro chce jakąś odrębność przy tej okazji zaznaczyć - dodała.

A czy premier nie powinien bardziej zdecydowanie zareagować na słowa podwładnego w rządzie?

Czytaj więcej Polityka Wiceminister z Solidarnej Polski chce dymisji ministra ds. UE Błąd, jest w naszej ocenie, bardzo poważny. My od połowy 2020 r. sygnalizowaliśmy co UE szykuje, jak zamierza, de facto, oszukać Polskę - mówił w rozmowie z RMF FM wiceminister sprawiedliwości, Sebastian Kaleta.

- W polityce chodzi głównie o kompromis, a nie pokazywanie tego, kto tu rządzi - odpowiedziała posłanka PiS.

- Ja rozumiem trochę emocje Zbigniewa Ziobry, bo ten konflikt, który jest związany z UE, w jakiejś mierze jego dotyczy. On jest przywiązany do swoich projektów ws. reformy sądownictwa i nie bardzo widzi powód, żeby się miał wobec tego przesunąć, zrobić krok do tyłu, a takie propozycje leżą na stole - mówiła też Stachowiak-Różecka.



- Nie warto takich dyskusji prowadzić, to apel do ministra Ziobro i jego kolegów, medialnie. Nie bardzo widzę cel. Ja uważam, że najlepszym projektem jest jednak ten, który nazywamy Zjednoczoną Prawicą. Jeśli jest inny pomysł ułożenia polskiej sceny politycznej, to chciałabym go zobaczyć - zaznaczyła. - Powinni sobie zadać pytanie, czy warto porzucić projekt Zjednoczonej Prawicy na rzecz emocji - dodała kierując te słowa do polityków Solidarnej Polski.

"Nie wiem ile stracę na Polskim Ładzie"

Stachowiak-Różecka była też pytana o to ile straciła na wprowadzeniu "Polskiego Ładu".



- Nie wiem czy straciłam na "Polskim Ładzie". Sądzę, że będę widzieć to wyraźnie przy rozliczeniu rocznym PIT-u. Ja zarabiam odrobinę brutto więcej, niż te 12,8 tys. zł zapowiadane przez premiera (do tego miesięcznego poziomu zarobków podatnik na wprowadzeniu "Polskiego Ładu" nie powinien - według deklaracji rządu - tracić - red.), więc zakładam, że stracę

Nie pamiętam w tej chwili, czuję się zaskoczona Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka PiS, pytana o nazwisko byłego ministra finansów

Posłanka była następnie pytana o nazwisko ministra i wiceministra finansów, którzy stracili stanowiska za problemy przy wdrażaniu "Polskiego Ładu" (chodzi o Tadeusza Kościńskiego i Jana Sarnowskiego - red.).



- No oczywiście, że pamiętam... Tak średnio. Nie pamiętam w tej chwili, czuję się zaskoczona - odparła.

Na pytanie kiedy poznamy nazwisko nowego ministra finansów, Stachowiak-Różecka odpowiedziała, że "liczy, iż szybko". - Mam nadzieję, że zdążę zapamiętać, bo będzie mieć dużo do zrobienia - dodała.