- Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - mówił szef resortu zdrowia 9 lutego, zapowiadając skróceniu okresu izolacji i zlikwidowanie tzw. kwarantanny z kontaktu. Pytany w TVN24 o wcześniejsze słowa przedstawicieli rządu o końcu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powiedział w czwartek, że jego zeszłotygodniowa wypowiedź była pierwszą tego typu deklaracją.

Pytany o ocenę, że to początek końca pandemii Adam Niedzielski oświadczył, że będzie bronił tej hipotezy, ponieważ ona "bardzo dogłębnie opiera się na tym, co wiemy już o Omikronie, w jaki sposób on różni się od poprzednich mutacji" w zakresie "oddziaływania na hospitalizacje". - Wiemy, że mamy ich zdecydowanie mniej - przekazał minister zdrowia informując, że w ciągu dwóch dni liczba pacjentów z koronawirusem w szpitalach spadła o ponad 1,1 tys.

Kiedy zniesione zostaną obostrzenia, czyli ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzone przez rząd w związku z koronawirusem? - Myślę, że w marcu na pewno trzeba będzie podjąć decyzje o tym, żeby te restrykcje, które w tej chwili są, a które nie są aż tak bardzo przestrzegane - mówię oprócz maseczek - o limitach, które obowiązują w różnych miejscach - je trzeba po prostu znieść - powiedział minister zdrowia.

- Myślę, że jeżeli będziemy już widzieli, że liczba zakażeń oscyluje czy spada poniżej 10 tys. to na pewno będę rekomendował premierowi taki ruch - podkreślił.

Adam Niedzielski zaznaczył, że decyzja o zniesieniu kwarantanny z kontaktu dotyczy też szkół, co oznacza, że gdy jedno dziecko będzie miało dodatni wynik testu na koronawirusa, to cała klasa nie będzie już kierowana na kwarantannę, jak było do tej pory.

Jaki odsetek Polaków ma przeciwciała?

Według szefa resortu zdrowia, mogą pojawić się kolejne warianty SARS-CoV-2, ale najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że jeżeli pojawią się kolejne fale, to "nie będą już tak dolegliwe z punktu widzenia opieki zdrowotnej". Minister zwrócił uwagę na odporność wśród Polaków, która w wyniku przechorowania i szczepień na COVID-19 według badań wynosi ponad 80 proc.

Minister zdrowia mówił, że w sezonie grypowym mamy dziennie 15-20 tys. zakażeń, a liczba powikłań i hospitalizacji jest niewielka. - W tym kierunku pandemia na pewno będzie zmierzała - oświadczył.

Pytany o ocenę decyzji podejmowanych w ramach walki z COVID-19 i ewentualne "historyczne błędy" Adam Niedzielski odparł, że "jeżeli ktoś będzie chciał zrobić podsumowanie negatywne, to bierze przed nawias te wątki, które można rozpatrywać oddzielnie i ocenić negatywnie". - Natomiast ja namawiam cały czas, żeby patrzeć kompleksowo. Decyzje, które podejmowaliśmy zawsze odbywały się w jakimiś otoczeniu, zawsze były warunkowane jakimiś sytuacjami, różnymi konfiguracjami, różnymi siłami politycznymi - dodał. Zaznaczył, że nie jest sztuką mieć świetne pomysły, "tylko sztuką jest mieć świetne pomysły, które są wdrażalne".

"Pacjenci zgłaszali bardzo duże problemy"

Pytany o sytuację w służbie zdrowia minister Niedzielski powiedział, że - "i to jest ocena społeczna jednoznaczna" - część środowiska lekarzy rodzinnych nie wykonywała swoich obowiązków w sposób właściwy. - Wszyscy słyszeliśmy o nadużywaniu teleporad, o braku możliwości dostania się do przychodni - przyznał.

Dopytywany gdzie, jest najgorzej ocenił, że na poziomie medycyny rodzinnej i dostępu do lekarza rodzinnego. - Pacjenci zgłaszali bardzo duże problemy w czasie pandemii - powiedział Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce

W ciągu ostatnich siedmiu dni badano dziennie średnio 110,31 tys. próbek i informowano o 27 981 nowych przypadkach. W tym samym okresie (10-16 lutego) przed rokiem dziennie badano 43,67 tys. próbek, a dodatnich wyników testów było 5 708 na dobę.

Podana w środowym komunikacie liczba nowych przypadków (28 859) była o 38,4 proc. niższa niż tydzień wcześniej. Trend spadkowy utrzymuje się od 14 dni.