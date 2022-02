Wicemarszałek Sejmu wraz z delegacją polskich posłów przybył do Kijowa. Polscy parlamentarzyści wzięli udział w sesji ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej. Po spotkaniu z przewodniczącym Rady Rusłanem Stefanczukiem Terlecki wystąpił na konferencji prasowej.

- Wsparcie i solidarność z Ukrainą najważniejsza jest w sferze wojskowej, gospodarczej, finansowej - tym się zajmuje rząd, ale nasza delegacja parlamentu, polskiego Sejmu, przyjechała tu po to, żeby powiedzieć, że wszystkie ważne, główne siły polityczne w Polsce opowiadają się bardzo stanowczo za suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy. W ten symboliczny sposób chcemy to naszym przyjaciołom ukraińskim okazać - powiedział wicemarszałek Sejmu.

- Mówiłem przewodniczącej Zgromadzenia Polsko-Ukraińskiego w ukraińskim parlamencie, że jeżeli nastąpi jakiś akt agresji, to my wtedy przyjedziemy do Kijowa. Kiedy w zeszłym tygodniu wywiady sojusznicze doniosły, że jest zagrożenie właśnie 16 lutego, to zdecydowałem, że tego dnia przyjedziemy do Kijowa - dodał. Zaznaczył, że "na szczęście nic się dotąd nie stało i może nie stanie się nadal".

- Chcę zapewnić pana przewodniczącego, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, to jesteśmy gotowi razem z wami spędzić czas w parlamencie - zadeklarował.

- Nie wyobrażamy sobie bezpieczeństwa Europy bez bezpieczeństwa Ukrainy. Nie wyobrażamy sobie przyszłości Unii Europejskiej bez Ukrainy. Nie wyobrażamy sobie przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego bez Ukrainy - oświadczył Ryszard Terlecki, szef klubu PiS.

Wicemarszałek Sejmu powiedział też, że w przyszłości "bez względu na rozwój wydarzeń będziemy nadal bardzo stanowczo wspierać Ukrainę".

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk podziękował polskiej delegacji za wizytę w dniu, w którym - według doniesień zachodnich mediów - miało dojść do rozpoczęcia inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Zapewnił Terleckiego, że stosunek Ukrainy do polskiego parlamentu i narodu jest "tak samo szczery, dobry i przychylny, jak ten, który odczuł pan dzisiaj w ścianach Rady Najwyższej w burzy oklasków".

W środę na Ukrainie obchodzony jest Dzień Zjednoczenia, święto, które w poniedziałek dekretem ustanowił prezydent Wołodymyr Zełenski.