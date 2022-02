"Kolejny 'sukces' naszych patriotów i wybitnych strategów z PiS" - pisze europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki dodając, że "kwota zablokowanych środków może sięgnąć nawet 700 mld złotych". "Pan płaci, pani płaci... tylko nie oni" - dodaje.

Reklama

A wicemarszałek Senatu, członkini koła PPS Gabriela Morawska-Stanecka zwróciła uwagę, że po wyroku TSUE " jeśli w Polsce naruszana jest praworządność, pieniędzy nie będzie".

Kolejny "sukces" naszych patriotów i wybitnych strategów z @pisorgpl.



Kwota zablokowanych środków może sięgnąć nawet 7⃣0⃣0⃣ mld złotych‼️‼️



Pan płaci, pani płaci… tylko nie oni.#PiSout #TSUE https://t.co/BtO7dLzca0 — Andrzej Halicki MEP (@AndrzejHalicki) February 16, 2022

TSUE odrzucił skargę Polski i Węgier. Jeśli w Polsce naruszana jest praworządność, pieniędzy nie będzie. Po drugiej stronie barykady niepraworządna instytucja, Trybunał Julii Przyłębskiej rozstrzyga czy ten mechanizm jest zgodny z Konstytucją. Upadek. — Gabriela Morawska-Stanecka (@GabrielaMorStan) February 16, 2022

Posłanka Koalicji Obywatelskiej, działaczka Zielonych Małgorzata Tracz napisała z kolei, że "rządy i działania PiS są tym samym oficjalną i realną groźbą" utraty pieniędzy dla Polski.



Reklama

#TSUE oddalił skargi Węgier i Polski na mechanizm warunkowości. W przypadku naruszeń praworządności 🇪🇺 może odciąć wypłatę z funduszy europejskich dla państw członkowskich. Rządy i działania PiS są tym samym już oficjalną i realną groźbą na utratę unijnych pieniędzy dla Polski. — Małgorzata Tracz (@GoTracz) February 16, 2022

A były wicepremier, obecnie adwokat Roman Giertych kpił, że PiS-owi "nie idzie w TSUE" dlatego, że - być może - "wziął adwokatów za stawki urzędowe".



Coś wam tam w PiS nie idzie w tym TSUE. Może wzięliście adwokatów za stawki urzędowe? — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 16, 2022

Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer spodziewa się, że Trybunał Konstytucyjny uzna wyrok TSUE za niekonstytucyjny.



Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

TSUE uznał prawo „pieniądze za praworządność” za zgodne z prawem europejskim, ale pewnie zaraz Trybunał Przyłębskiej uzna wyrok za niekonstytucyjny.



Tylko KE pewnie uzna ten wyrok TK za potwierdzenie swoich obaw, co do stanu praworządności w Polsce. #UE #Polexit — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 16, 2022

O tym samym napisał europoseł Radosław Sikorski, który stwierdził, że "mgr (Julia) Przyłębska zawyrokuje, że Unia Europejska jest niezgodna z Unią Europejską". "Przelew dla Polski na 770 mld zł z Brukseli nie wyjdzie" - dodał.



Reklama

Teraz mgr Przyłębską zawyrokuje, że Unia Europejska jest niezgodna z Unią Europejską. W TVPiS pochwalą ale przelew dla Polski na 770 000 000 000 zł z Brukseli nie wyjdzie.

Opamiętajcie się ***! https://t.co/cjv8CEHI11 — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 16, 2022

Inne komentarze płyną z obozu władzy. Była premier Beata Szydło zarzuciła organom UE, że te "tworzą własne normy prawne i polityczne" nie przejmując się "ustaleniami Rady Europejskiej i Traktatami".



Polska i Węgry zaufały zapewnieniom Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Teraz widzimy, że instytucje UE w rodzaju TSUE lub KE całkowicie lekceważą konkluzje RE z 2020 roku. Organy UE tworzą własne normy prawne i polityczne, nie przejmując się ustaleniami RE i Traktatami. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) February 16, 2022

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski pisze o "czarnym dniu integracji europejskiej" i "kampanii wymierzonej w państwa, które realizują politykę inną niż lewicowa ideologia KE".



Czarny dzień integracji europejskiej, zamiast Europy Ojczyzn, TSUE prowadzi kampanię wymierzoną w państwa, które realizują inną politykę niż lewicowa ideologia Komisji Europejskiej. Dzisiejszy wyrok jest licencją dla eurokratów na szantażowanie suwerennych państw. — Marcin Romanowski (@MarRomanowski) February 16, 2022

"Na naszych oczach powstaje Europejska Federacja Landów z hegemonem w Berlinie" - napisał inny wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś.



Reklama

„Warunkowość”- narzędzie do szantażu suwerennych państw, gdy mają inne zdanie niż eurokraci - klepnięta w TSUE wbrew traktatom. Złudzeń nie miałem, że będzie inaczej,mimo zapewnień niektórych w Polsce.



Na naszych oczach powstaje Europejska Federacja Landów z hegemonem w Berlinie — Michał Woś (@MWosPL) February 16, 2022

Z kolei europoseł Solidarnej Polski, Patryk Jaki w TVP mówił, że "ta decyzja zmienia wszystko w UE, dlatego że Unia Europejska została stworzona na zasadzie, że najtrudniejsze decyzje muszą być podejmowane wspólnie, tak że każde państwo się na nie zgadza".

- W innym wypadku UE mogłaby posłużyć do wymuszania czegoś przez silniejszych na słabszych. Taką decyzją jest również decyzja o karaniu finansowym państwa ze względu na nieprzestrzeganie wartości. Dziś niestety TSUE usankcjonował bezprawie, stał się narzędziem politycznym - ubolewał Jaki.

- Wszystko zaczęło się od tego, że UE, rzekomo, pod namową opozycji nie podoba się sposób powoływania sędziów w Polsce. Za czasów Platformy sędziowie sami siebie powoływali co było przeciw zasadzie podziału władzy. Sejm to zmienił. Teraz UE twierdzi, że sędziowie są wybierani w sposób upolityczniony, ale kiedy ja mówię, że tak samo są wybierani sędziowie w Hiszpanii, oni się powołują na fragment Komisji Weneckiej, który mówi o tym, że w tych krajach jest lepsza kultura polityczna i większe tradycje demokratyczne. Jeśli Niemcy nam mówią, że mają lepszą tradycję i kulturę, to ja ich pytałem wielokrotnie, do której kultury się odwołują: I Rzeszy, II Rzeczy czy III Rzeszy? Tego typu działanie to działanie na pograniczu rasizmu - mówił Jaki.