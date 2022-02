Ambasador Rosji przy UE: Nie zaatakujemy, jeśli nie zostaniemy sprowokowani

Jeśli Ukraińcy przystąpią do ataku na Rosję, nie powinno was dziwić, jeśli przystąpimy do kontrataku - zapowiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Guardian" ambasador Rosji przy Unii Europejskiej, Władimir Czyżow.