Jak się dowiadujemy od osób zbliżonych do TVP Kraków, opublikowana informacja jest jak najbardziej oficjalna i kolportowana według takich samych wzorców, jakie stosowane są w relacjach rząd – Polska Agencja Prasowa.

Reklama

Tym razem małopolski Urząd Marszałkowski kierowany przez Witolda Kozłowskiego (z ramienia PiS), zainscenizował w rządowych mediach rzekomy przeciek, który jest facto presją wywieraną na dyrektora Teatru im. Słowackiego Krzysztofa Głuchowskiego. Wcześniej nie spodobał się partii rządzącej spektakl „Dziady” Mai Kleczewskiej, teraz zaś fakt, że w Teatrze im. Słowackiego odbędzie się koncert Marii Peszek.

Czytaj więcej Polityka „Dziady” w Teatrze Słowackiego. Wolność słowa albo dotacje Minister kultury potwierdził, że resort nie będzie współprowadzić Teatru im. Słowackiego w Krakowie. Jest to odbierane jako kara za „Dziady”.

Jak się dowiedzieliśmy, teatr który wynajmował salę m. in. Radiu Maryja, teraz wynajmuje ją Marii Peszek - również dlatego, by zebrać pieniądze, jakich brakuje na nowe spektakle po tym, jak po premierze „Dziadów”, skrytykowanych m. in. przez ministra edukacji Przemysława Czarnka (o spektaklu, którego nie widział powiedział, że to „dziadostwo”) - ministerstwo kultury zrezygnowało ze współprowadzenia krakowskiej sceny, wbrew wcześniejszym zamierzeniom, co pozbawiło teatr publicznych dotacji.

Maria Peszek ma wystąpić w teatrze z obniżonym honorarium, co również wesprze budżet teatru. W teatrze coraz częściej mówi się, że odwołanie dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego z powodu koncertu Marii Peszek będzie pretekstem do ukarania dyrektora za „Dziady”, z drugiej zaś to pretekst potwierdzający, że rząd Zjednoczonej Prawicy ma czarną listę artystów, którzy nie mogą występować w publicznych instytucjach, choć są finansowane z podatków wszystkich obywateli.

Reklama

Ostatecznym celem Urzędu Marszałkowskiego rządzonego przez Zjednoczoną Prawicę ma być przejęcie dyrekcji Teatru im. Słowackiego przed upływem kadencji dyrektora Głuchowskiego, odwołanie go pod jakimkolwiek powodem – może być administracyjny, estetyczny lub tak zwany obyczajowy, a potem zdjęcie z afisza „Dziadów”.

Jeśli do tego dojdzie polityka kulturalna w wykonaniu Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce cofnie Polskę do czasów PRL, gdy w 1968 r. I sekretarz PZPR Wiesław Gomułka zażądał zdjęcia „Dziadów” Kazimierza Dejmka ze sceny Teatru Narodowego, słyszymy w teatrze.

Oby nigdy ta wiadomość nie zyskała klauzuli „to już oficjalne”.