- Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, który na wspólnej z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem konferencji prasowej ogłosił nowe decyzje władz w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego przekazali, że koniec nauki zdalnej nastąpi o tydzień wcześniej, niż planowano. Okres izolacji po zakażeniu koronawirusem zostanie skrócony z 10 do 7 dni, zlikwidowany zostanie obowiązek kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną, a kwarantanna osób mieszkających z osobą zakażoną będzie biegła równoległe do izolacji osób z dodatnim wynikiem testu (obecnie w takich przypadkach to 17 dni - 10 dni izolacji i 7 dni kwarantanny).

Decyzje rządu skomentowali przedstawiciele opozycji. "Przedstawiamy projekt ustawy o powrocie do normalności. Skoro już sam minister zdrowia mówi o początku końca pandemii, to teraz mówimy sprawdzam. Koniec lockdownów, zakaz segregacji i dyskryminacji sanitarnej. Otwarta ochrona zdrowia i edukacja. Wracamy do normalnego życia!" - napisał w mediach społecznościowych dyrektor biura prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk.

"Jakiś foliarz mówi w TV, że to początek końca pandemii. Podchodzę bliżej a to konferencja Ministra Zdrowia" - dodał działacz Ruchu Narodowego i Konfederacji Michał Nieznański, asystent posła Krzysztofa Bosaka.

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej (KO) oceniła, że w walce z COVID-19 Prawo i Sprawiedliwość ponosiło same klęski. "Ale w ogłaszaniu końca pandemii są mistrzami. Robili to już wielokrotnie" - dodała we wpisie na Twitterze.

Poseł Lewicy Tomasz Trela nawiązał do danych epidemicznych z porannego komunikatu Ministerstwa Zdrowia. "Ponad 45 tysięcy zakażeń, ponad 300 zgonów. Minister »nic nie mogę i nic nie umiem« Niedzielski ogłasza rozpoczęcie końca pandemii" - napisał w mediach społecznościowych. Zdaniem posła, "niedaleko pada Niedzielski od Morawieckiego, chcieliby umieć skończyć, ale nie umieją". "Panowie, trochę wstyd" - stwierdził.

Trela nawiązał do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który latem 2020 r. zachęcając do udziału w wyborach mówił, że choroba COVID-19 "jest pod kontrolą" i "jest tak jak inne". - Jest wiele innych chorób, nie będziemy się ich bali na zapas - mówił wówczas szef rządu. - Wszyscy musimy pójść do urn wyborczych. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać - przekonywał.

- Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii, i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie, już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory, tłumnie, 12 lipca - mówił na jednym spotkań z wyborcami Morawiecki.