W ubiegłym tygodniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został politykiem cieszącym się największym zaufaniem wśród emerytów.

Były szef Rady Europejskiej w sondażu, przeprowadzonym przez IBRiS dla „Super Expressu”, wyprzedził premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudę.

Tym razem zapytano emerytów, czy chcieliby powrotu Platformy Obywatelskiej do władzy. 66,1 proc. respondentów odpowiedziało, że nie. Powrotu PO chce 27 proc. badanych. 6,9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

- Ten wynik był do przewidzenia, a można się było spodziewać jeszcze większego grona przeciwników PO wśród najstarszych Polaków - uważa politolog Kazimierz Kik.

- Większość polskich seniorów to ubodzy emeryci, których świadczenie nie przekracza 2500 zł. Ostatni ruch PiS, czyli Polski Ład, jest ukłonem wobec właśnie tych osób, i on okazał się strzałem w dziesiątkę. PiS ustawiło swoje działania na zdobycie głosów emerytów i to się udało. Z kolei PO jest popierana przez bardziej zamożną i młodszą część społeczeństwa - powiedział.

Badanie przeprowadzono 26 stycznie na grupie 1000 emerytów.