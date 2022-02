Przed PiS, Solidarną Polska oraz opozycją w Sejmie nowa rozgrywka dotycząca wymiaru sprawiedliwości. Wszystko za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy, który w czwartek ogłosił zarys projektu, który likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i wprowadza w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.

Reklama

Jak podkreślał prezydent, ma być to droga do odblokowania unijnych funduszy. Prezydent Andrzej Duda stwierdził też, że chce zażegnać spór z KE, tak jak zażegnał spór z USA przy okazji tzw. lex TVN. Ale droga do uchwalenia prezydenckiej ustawy – która ma wkrótce trafić do Sejmu – jest bardzo wyboista . – To rozwiązanie, które proponujemy, świadczy o odpowiedzialności za państwo – słychać z Pałacu Prezydenckiego.

Czytaj więcej Polityka Bogusław Chrabota: Tonący w bagnie próbują się ratować Czwartek 3 lutego to jeden z ważniejszych dni w polskiej polityce w ostatnim czasie. Zarówno premier, jak i prezydent pokazali, że da się zrobić krok naprzód. Ale czy to wystarczy?

Ze szczegółów projektu, które poznała „Rzeczpospolita”, wynika, że prezydent chce poza likwidacją Izby Dyscyplinarnej zmienić też np. zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - prezydent chce, by nie mogli być pociągani do odpowiedzialności np. za składanie pytań prejudycjalnych do TSUE - oraz wprowadzić sześciomiesięczny czas na wznowienie postępowania tym sędziom, którzy mają wyroki dyscyplinarne.

To nie ustawka

Z naszych rozmów z politykami PiS wynika, że chociaż były sygnały o tym, że prezydent i jego współpracownicy pracują nad nowym projektem, to jednak dzień jego prezentacji był pewnego rodzaju zaskoczeniem. Dla rządu najważniejszą kwestią w czwartek było podpisanie porozumienia w sprawie Turowa. Sytuacja jest skomplikowana o tyle, że politycy PiS – w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński – od wielu miesięcy zapowiadali likwidację Izby Dyscyplinarnej, co miało być połączone z innymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości, również z daleko idąca przebudową Sądu Najwyższego. Te zmiany nie trafiły jednak do Sejmu, mimo wielu zapewnień ze strony np. wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, że „są gotowe".

Reklama

Czytaj więcej Sądy i trybunały Prezydent proponuje reformę dyscyplinarek Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej wyłaniana ze wszystkich sędziów Sądu Najwyższego miałaby zastąpić Izbę Dyscyplinarną.

Prezydent, składając projekt ustawy, uprzedził więc PiS. I postawił sejmową większość w nowej sytuacji. Bo bez likwidacji Izby Dyscyplinarnej nie będzie odblokowania unijnych pieniędzy. Jak słyszymy jednak w Brukseli, Komisja Europejska z jakimikolwiek decyzjami w sprawie Krajowego Planu Odbudowy wstrzyma się najpewniej do czasu, aż zmiany w prawie wejdą w życie.

Zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie politycy Solidarnej Polski – 19 głosów w Sejmie – krytykują propozycje prezydenta. – Te pomysły niczego nie rozwiązują. Byłoby rzeczą bardzo niedobrą, gdyby oznaczały politykę białej flagi – powiedział w czwartek wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

W kuluarach politycy SP używają dużo ostrzejszych słów. I mówią, że projekt prezydencki doprowadziłby tylko do prawnego chaosu. A przede wszystkim sugerują, że projektu nie poprą ani oni, ani duża grupa polityków PiS. Oznaczałoby to, że prezydent musiałby do niego przekonać z kolei znaczną część opozycji. O ile do głosowania oczywiście dojdzie.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że w pierwszym komunikacie oficjalnym ze strony PiS w czwartek padły co prawda słowa o tym, że PiS szanuje pomysły prezydenta (mówiła o tym rzeczniczka Anita Czerwińska), ale jednocześnie, że to pomysły rządowe posłużą „stabilizacji systemu prawnego". Problem polega na tym, że – o czym pisała już wielokrotnie „Rzeczpospolita" – prezydent nie zgadza się z kierunkiem zmian proponowanych przez PiS i Solidarną Polskę. I pojawia się w tym kontekście groźba weta.

Opozycja czeka

Co zrobi opozycja? Jej politycy będą czekać na konkretne zapisy projektu. – Po siedmiu latach nauczyliśmy się, że to, co jest w sferze deklaracji, a to, co pojawia się na stole ze strony PiS czy prezydenta, to dwie różne rzeczy – mówi nam jeden z rozmówców z opozycji.

Reklama

Dominuje jednak sceptycyzm. – Za mało, za późno i za mało ambitnie. Od roku w Sejmie leży ustawa Lewicy likwidująca Izbę Dyscyplinarną – mówił w czwartek w Sejmie Krzysztof Śmiszek z Lewicy.