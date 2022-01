W wywiadzie dla "The Jewish Chronicle" rabin mówił, że możliwa wojna jest bardzo poważnym zagrożeniem dla demokracji, i nie tylko dla Ukrainy.

- To jest ta chwila, w której cały świat musi stanąć w obronie Ukrainy, bo tu nie tylko o nią chodzi. To groźba dla świata - mówił rabin.

Zapewnił, że środowisko ukraińskich Żydów modli się o pokój.

Zapytany, czy jeśli dojdzie do inwazji Moskwy, członkowie społeczności żydowskiej będą walczyć, przewodniczący Federacji Gmin Żydowskich Ukrainy powiedział: - Żydzi są bardzo zaangażowani we wszystko, co dotyczy Ukrainy, zarówno w działania biznesowe, jak i w wojskowe.

Dlatego, dodał, jeśli dojdzie do ataku Rosji, żydowska wspólnota chwyci za broń i będzie walczyć o wolność Ukrainy.

Rabin przyznał, że "długie relacje" Żydów z Ukrainą były trudne, ale w ostatnich latach uległy poprawie.

- Tutejsza ziemia jest przesiąknięta krwią, żydowską krwią. Ale choć to trudne, jesteśmy częścią ukraińskiej populacji. To ważne, bo niczego nie można zbudować bez poznania historii - mówił rabin Stambler. Dodał, że zbliżenie ukraińskiego społeczeństwa, bez względu na pochodzenie, nastąpiło po rosyjskiej agresji na Krym. - Jesteśmy w stanie wojny od 8 lat - przyznał.

Wychowany w USA rabin Meir Stambler przybył na Ukrainę w wieku 19 lat, jako przedstawiciel wspólnoty chasydzkiej Chabad Lubawicz i już tam pozostał.