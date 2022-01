Odpowiadając w Sejmie na pytanie posła Rajmunda Millera w sprawie projektu ustawy mającego zastąpić tzw. lex Hoc wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w czwartek, że "będzie to prawdopodobnie projekt poselski i prawdopodobnie dzisiaj będzie procedowany". Projekt zapowiadał szef klubu PiS Ryszard Terlecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) mówiła w środę, że projekt wpłynął do Sejmu.

- Ustawa mówi o tym, żeby zastąpić okazywanie "certyfikatu covidowego" - testem. Taki test będzie wykonywał pracownik - nieobowiązkowo - a pracodawca będzie mógł go sprawdzić. Jeżeli tego testu ktoś nie wykona i zarazi drugą osobę, która ma test ujemny, to pracodawca lub jego pracownicy będą musieli zapłacić odszkodowanie - tak o nowym projekcie mówił w czwartek poseł PiS Bolesław Piecha.

W Sejmie wiceminister Kraska odpierał zarzuty posłów dotyczące walki z COVID-19. Przekazał, że w ciągu ostatnich 14 dni wariant Omikron odpowiadał za 50 proc. wszystkich przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, a w ciągu ostatnich 7 dni - za 62 proc. - On zdecydowanie zaczyna dominować - powiedział wiceszef resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.

- To nieprawda, że podajemy tylko statystyki. My mamy konkretny plan, także plan na 5. falę - oświadczył Kraska. Dodał, że w internetowym serwisie Ministerstwa Zdrowia opublikowano strategię walki z 5. falą epidemii na okres zimy i wiosny 2022 r. Wiceminister mówił, że resort koncentruje się na trzech aspektach. Wspomniał o zachęcaniu do szczepień na COVID-19 i poinformował, że w pełni zaszczepiono 57 proc. mieszkańców Polski, a w grupie wiekowej powyżej 5. roku życia - 64 proc.

- W strategii na 5. falę postawiliśmy na zwiększenie dostępności do testowania. Od dzisiaj ruszyły punkty testowania w aptekach. Na tę chwilę mamy aktywnych 105 aptek, rano było 64 - przekazał. Przypomniał rozporządzenie nakładające na lekarzy rodzinnych obowiązek osobistego przebadania osób z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa w wieku powyżej 60 lat. Zaznaczył, że ta grupa wiekowa odpowiada za 15 proc. zakażeń i 87 proc. zgonów po zakażeniu SARS-CoV-2. Kraska mówił, że ostatni raport zakażeń Ministerstwa Zdrowia mówi o 7 145 nowych przypadkach koronawirusa wśród osób po 60. roku życia, a punktów POZ jest w Polsce ponad 10 tys.

- Zwiększyliśmy liczbę zespołów ratownictwa medycznego - mamy prawie 1 600, na czas 5. fali zwiększamy (tę liczbę) o 164. Zwiększyliśmy transport covidowy - mieliśmy 159 karetek transportowych, zwiększamy (tę liczbę) o 130 - wyliczał wiceminister.

Waldemar Kraska wyraził przekonanie, że coraz więcej aptek będzie angażowało się "w system bezpłatnego testowania". Dodał, że wiele osób chodziło do aptek, by kupić test. - Chcemy, żeby to było rejestrowane w systemie, chcemy mieć podgląd ile jest osób zakażonych, ile osób skorzystało z tego testowania - mówił.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spytał, czy apteki są zachęcane do wzięcia udziału w programie. Wiceminister odparł twierdząco. - Za szczepienia, za wykonywanie testów aptekarze otrzymają gratyfikację - powiedział. Dodał, że jeśli apteka kupi testy we własnym zakresie, to otrzyma zwrot poniesionych kosztów. - Tutaj zachęty finansowe są - podkreślił.