Ordo Iuris: „Nasi prawnicy wesprą rodziców, których dorosłe dzieci, mające problem z własną tożsamością, pozywają przed sądy, chcąc legalnie zmienić płeć. Zadbamy o to, by pomóc nie tylko cierpiącym rodzicom, ale również zaślepionym przez zideologizowane postulaty ruchu LGBT dzieciom, które nie dostrzegają tego, że krzywdzą przede wszystkim same siebie".