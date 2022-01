„To nie jest gra o tani gaz czy ropę. To, co zrobi Putin zaważy na przyszłości Europy”

„Jeśli kanclerz Niemiec Olaf Scholz sugeruje, że budowa Nord Stream 2 nie powinna być włączona do pakietu sankcji przeciw Rosji, to należy zaapelować do Berlina, aby brał pod uwagę nie tylko własne interesy, ale przede wszystkim całego Zachodu. Potencjalna wojna Rosji z Ukrainą może mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Europy” – mówi Jędrzej Bielecki z działu zagranicznego w „Rzeczpospolitej”.