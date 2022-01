Krajewski odniósł się do zarzutów i doniesień medialnych, w których padają oskarżenia pod adresem partii rządzącej dotyczące m.in. inwigilacji senatora KO Krzysztofa Brejzy za pomocą szpiegowskiego programu Pegasus. Przy użyciu tego programu można przejąć pełną kontrolę nad telefonem ofiary.

Reklama

- Żaden polityk Platformy Obywatelskiej nie przedstawia jakichkolwiek wiarygodnych dowodów, które miałyby wskazywać na bezprawne działania służb specjalnych. Instytucje państwa, które mają wykrywać przestępstwa, a taką instytucją są służby specjalne, robią to również za pomocą kontroli operacyjnej, wtedy gdy wykorzystywanie innych narzędzi byłoby bezskuteczne - jest to zasada subsydiarności. Wtedy też służby składają wniosek o kontrolę operacyjną, który musi zatwierdzić prokurator generalny, a następnie sprawą zajmuje się niezawisły sąd. Jeżeli działania służb specjalnych były zgodne z prawem, to wywoływanie awantury politycznej przez polityków PO służy wyłącznie partykularnym interesom partii Donalda Tuska - stwierdził gość Radia Plus.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek informacje na ten temat, to posłowie opozycji składali by wnioski o pilne i wielokrotne posiedzenia Komisji ds. Służb Specjalnych, ponieważ jest to jedyny organ parlamentu, który ma do tego uprawnienia Jarosław Krajewski, poseł PiS-u, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych

Zdaniem wiceprzewodniczącego komisji ds. służb specjalnych działania polityków opozycji ws. podsłuchów są bezzasadne i wskazują na brak dowodów po ich stronie.

- Gdyby pojawiły się jakiekolwiek informacje na ten temat, to posłowie opozycji składaliby wnioski o pilne i wielokrotne posiedzenia komisji ds. służb specjalnych, ponieważ jest to jedyny organ parlamentu, który ma do tego uprawnienia. W odróżnieniu do nadzwyczajnych komisji senackich, które nie mają uprawnień śledczych - podkreślił polityk.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Brejza przed komisją w Senacie. "Atak Pegasusem w dniu ogłaszania list wyborczych" Wrócili do władzy, doszło do recydywy i powrotu do tych metod, które ta partia i ci ludzie lubią najbardziej w polityce - mówił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, w czasie trzeciego dnia obrad senackiej komisji nadzwyczajnej do badania sprawy Pegasusa. Pracami komisji kieruje senator Koalicji Obywatelskiej, Marcin Bosacki, w komisji nie zasiedli przedstawiciele PiS - dwa miejsca przeznaczone dla nich nadal czekają na obsadzenie.

Krajewski odniósł się do słów przewodniczącego PO Donalda Tuska, w których zapewniał on o powołaniu specjalnej komisji śledczej ws. Pegasusa.

- Donald Tusk jest nieskutecznym liderem i wielokrotnie pokazał, że ma różne uprzedzenia i fobie. Wrócił do Polski, żeby antagonizować Polaków. Donald Tusk zaklina rzeczywistość - puszczając oko do swojego elektoratu mówiąc, że jest bliski zwycięstwa - ocenił poseł.