Lada moment tajlandzka izba leków ma dać zielone światło, a natychmiast po niej minister zdrowia Anutin Charnvirakul wyda ostateczną decyzję legalizującą rekreacyjne używanie marihuany w tym kraju. Jednocześnie rząd jest zdeterminowany, by pozwolić na powrót kasyn. To ma zachęcić turystów do przyjazdu do Tajlandii.