Współpracująca z Citizen Lab organizacja Amnesty International potwierdziła niektóre z włamań, o których informuje kanadyjska firma.

Reklama

Administracja prezydenta Salwadoru, Nayiba Bukele, jest oskarżana o zwalczanie niezależnych mediów i organizacji pozarządowych.



Do włamań na telefony dziennikarzy i aktywistów miało dochodzić między lipcem 2020 a listopadem 2021 roku. Citizen Lab podkreśla, że nie jest w stanie wskazać podmiotu, który użył oprogramowania Pegasus przeciw tym osobom, jednak - jak podkreśla Reuters - oprogramowanie to, co do zasady, sprzedawane jest tylko "aktorom państwowym".



John Scott-Railton, badacz z Citizen Lab przekonuje, że szerokie użycie Pegasusa przeciw dziennikarzom i aktywistom działającym wyłącznie na terenie Salwadoru wskazuje, że Pegasusa użył przeciwko nim "lokalny użytkownik".



W oświadczeniu przekazanym agencji Reutera, biuro komunikacji prezydenta Bukele podkreśliło, że Salwador "nie był klientem firmy NSO Group Technologies", która jest dostawcą Pegasusa. Administracja Salwadoru miała podjąć śledztwo ws. domniemanych włamań na telefony i "posiada informacje, że niektórzy, wysocy rangą urzędnicy" również mogli paść ofiarą Pegasusa.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Brejza: Z numeru mojej żony rozsyłane są wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza oświadczył, że z numeru jego żony "rozsyłane są wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych w całej w Polsce". Ocenił, że to "zmasowany cyberatak" na jego rodzinę oraz prowokacja.

"Są przesłanki, że przedstawiciele rządu również byli ofiarami ataków" - głosi oświadczenie.



Oprogramowanie Pegasus pozwala wykradać zaszyfrowane wiadomości przekazywane za pomocą telefonu, a także znajdujące się w telefonie zdjęcia, kontakty, dokumenty i inne wrażliwe informacje bez wiedzy użytkownika telefonu.



NSO Group Technologies odmówiło odpowiedzi na pytanie, czy rząd Salwadoru był klientem tej firmy.



Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Citizen Lab ustaliło, że Pegasusa użyto przeciwko 37 telefonom należącym do działaczy trzech organizacji broniących praw człowieka, a także sześciu różnych redakcji i jednego niezależnego dziennikarza. Pegasusa użyto m.in. przeciwko telefonom komórkowym 22 dziennikarzy, redaktorów i pracowników administracyjnych internetowego serwisu "El Faro" - co oznacza, że szpiegowano za jego pomocą ponad 2/3 pracowników serwisu.

2/3 Tylu pracowników serwisu internetowego "El Faro" było szpiegowanych za pomocą Pegasusa

Reklama

Serwis "El Faro" pisał w tym czasie o skandalach związanych z działaniem rządu Bukele, w tym o tym, że administracja prezydenta negocjuje układ finansowy z gangami ulicznymi, odpowiedzialnymi za falę przemocy w kraju. Układ miał doprowadzić do spadku liczby zabójstw w Salwadorze, co miało zwiększyć popularność prezydenta.



Bukele zarzucał "El Faro" rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Wcześniej firma Citizen Lab ustaliła, że Pegasusa używano również w Polsce - za pomocą tego oprogramowania w 2019 roku miano wielokrotnie włamywać się do telefonu Krzysztofa Brejzy, obecnie senatora PO, który w tamtym czasie był szefem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi.