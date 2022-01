Na początku ubiegłego tygodnia w Kazachstanie doszło do gwałtownych protestów po dużej podwyżce cen skroplonego gazu (LPG), szeroko stosowanego jako paliwo do samochodów w Kazachstanie. Demonstracje doprowadziły do odwołania przez prezydenta premiera, a także wycofania się władz z podwyżki. Gdy to nie uspokoiło nastrojów, wówczas Tokajew poprosił o pomoc sojuszników z ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym). Niemal natychmiast żołnierzy do Kazachstanu wysłały Rosja i Białoruś.

Reklama

We wtorek prezydent Tokajew zapowiedział, że siły sojusznicze zaczną opuszczać kraj w ciągu dwóch dni, a ich ewakuacja zajmie do 10 dni. Z kolei minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu stwierdził, że siły ODKB zostaną w Kazachstanie tak długo, jak długo będzie to potrzebne.

Czytaj więcej Dyplomacja Minister obrony Rosji: Siły pokojowe będą w Kazachstanie tak długo, jak trzeba Wspólne siły pokojowe ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) wypełnią swoją misję w Kazachstanie po tym, jak sytuacja w tym kraju się ustabilizuje - oświadczył minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu.

Z komunikatu opublikowanego przez resort obrony Rosji wynika, że obecnie siły pokojowe ODKB pilnują w Kazachstanie bezpieczeństwa "lotnisk, piekarni, elektrociepłowni, ośrodków telewizyjnych, przepompowni wody, magazynów wojskowych i innych ważnych obiektów państwowych i wojskowych".



W ciągu ostatnich 24 godzin żołnierze ODKB mieli rozpocząć ochronę pięciu takich "ważnych obiektów" w Kazachstanie.

Reklama

10 tys. Niemal tyle osób zatrzymano w Kazachstanie w związku z zamieszkami

W związku z zamieszkami, do jakich doszło w Kazachstanie po podwyżce cen gazu, w kraju zatrzymano ok. 10 tysięcy osób. Władze Kazachstanu twierdzą, że kraj padł ofiarą agresji zewnętrznej, a pod pozorem demonstracji przeciwko wzrostowi cen gazu miało dojść do ataku "wyszkolonych za granicą terrorystów" na instytucje państwowe. Prezydent Tokajew w czasie szczytu ODKB mówił, że w Kazachstanie doszło do nieudanej próby zamachu stanu.