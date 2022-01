Paweł Kukiz zaproponował powołanie „komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb specjalnych wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2021”.

„Głównym celem komisji byłoby zbadanie możliwości i dużego prawdopodobieństwa nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS i PO” - wyjaśnił lider Kukiz'15.

- Jeśli Paweł Kukiz chce dowieść, że jeszcze ma w sobie poczucie demokracji, to jesteśmy gotowi, żeby komisję śledczą ws. Pegasusa wspólnie z Kukizem powołać. Nawet, gdyby miała objąć jakiekolwiek rządy, w tym lewicy - zapowiedziała w Polsat News posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

- Kukiz stara się przypomnieć o swoim istnieniu na scenie politycznej, bo to chyba jego ostatnia kadencja, chyba że wystartuje z list PiS-u, co raczej przeczuwam - mówiła.

- Komisja śledcza ws. Pegasusa na 100 proc. powstanie w Sejmie, w którym już nie będzie rządziło PiS. Jestem głęboko przekonana, że to będzie już w 2023 r. Będziemy wyjaśniać wszystko to, co stara się ukryć PiS - oceniła.

- Tak naprawdę to Prawu i Sprawiedliwości powinno najbardziej zależeć na tym, żeby ją powołać. (...) To PiS-owi powinno zależeć na udowodnieniu, że to nie polskie służby podsłuchiwały panią prokurator Wrzosek czy pana Mecenasa Giertycha - uważa parlamentarzystka.