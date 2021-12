Ukraina wdrożyła decyzję Ministerstwa Obrony z października, która zwiększa liczbę Ukrainek w wieku od 18 do 60 lat, zobligowanych do rejestracji w ukraińskich odpowiednikach wojskowych komisji uzupełnień. Dotychczas kobiety wykonujące jeden z wielu określonych zawodów, były zwolnione z obowiązku rejestracji w komisjach wojskowych. Dotyczyło to chociażby dziennikarek, księgowych, prawniczek czy też sekretarek.

Ukrainki już wcześniej musiały rejestrować się w komisjach wojskowych, jednak wiele z nich mogło uniknąć tego obowiązku, poprzez zatrudnienie się w jednym z "chronionych" zawodów. Zmieniło się to 17 grudnia 2021 r. Kilkaset zawodów zostało wyjętych spod ochrony przed rejestracją w wojsku. Zdrowe Ukrainki w wieku 18-60, które są zatrudnione w jednym z tych zawodów, będą musiały zarejestrować się w komisjach wojskowych. Mają na to czas do końca 2022 r.

Jak twierdzą przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych, poszerzenie obowiązku rejestracji nie oznacza włączenia tych kobiet do poboru. Mają one zostać powołane do wojska tylko w przypadku sytuacji kryzysowej, np. po wybuchu wojny z Rosją.

Kobiety służą w ukraińskim wojsku od 1993 r., ale dopiero od 2018 r. mogą pełnić funkcje bojowe. W 2020 r. w ukraińskiej armii służyło ponad 31 tys. kobiet, co stanowiło ok. 16 proc. całkowitej liczebności ukraińskich sił zbrojnych.

Do marca 2021 r. ich udział kobiet w armii wzrósł do 22,5 proc.