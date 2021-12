W 2022 r. gospodarka świata przekroczy po raz pierwszy 100 bln dolarów, Chiny staną się do 2030 r. największym gospodarczo krajem na świecie przed USA, Indie wyprzedzą w 2022 r. Francję, a rok później w Wielką Brytanię — przewiduje brytyjska firma doradcza Centre for Economics and Business Research (CEBR)