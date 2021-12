Mucha został zapytany o to, jaką decyzję podejmie prezydent Andrzej Duda ws. nowelizacji ustawy medialnej, zwanej również "lex TVN". Przypomnijmy, że prezydent ma prawo zawetować ustawę, co spowoduje odesłanie jej z powrotem do rozpatrzenia przez Sejm. Może ją również podpisać lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności ustawy z Konstytucją.

Reklama

- Termin konstytucyjny wynosi 21 dni od momentu przekazania ustawy do pana prezydenta. Oczywiście, Kancelaria Prezydenta weryfikuje zgodność ustawy z Konstytucją. Natomiast prezydent dokonuje oceny kompleksowej i globalnej - biorąc pod uwagę treść ustawy. Jesteśmy na etapie analizy rozwiązań konstytucyjnych, ale jest to suwerenna decyzja pana prezydenta. Prezydent zawsze podejmuje decyzje kierując się interesem publicznym, analizując wszystkie możliwości - przekonywał gość Polskiego Radia.

Jesteśmy na etapie analizy rozwiązań konstytucyjnych, ale jest to suwerenna decyzja pana prezydenta Paweł Mucha, doradca prezydenta Andrzej Dudy

Doradca prezydenta analizował również treść ustawy medialnej i wskazywał na to jaki fragment ustawy - jego zdaniem - musi być poddany szczególnej analizie.

- Jeżeli patrzymy na treść tej ustawy, to są tam dwie grupy przepisów. Jedna grupa dotyczy kompetencji KRRiT i trybu powoływania członków tego organu. Z drugiej strony mamy przepisy dotyczące koncentracji kapitału na rynku medialnym spoza UE i te przepisy są właśnie poddawane analizie - mówił.



Reklama

Czytaj więcej Polityka Lex TVN. Nieoficjalnie: Prezydent Duda nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzje w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji tzw. Lex TVN. Wirtualna Polska nieoficjalnie informuje, że nie będzie podpisu pod ustawę. Ma ona zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

Mucha został następnie zapytany o to, czy może dojść do konfliktu zbrojnego między Rosją i Ukrainą.

- Nie przewiduje otwartego konfliktu, ale jest oczywiście pytanie o sferę działań Rosji. Po to prowadzimy dzisiaj aktywną politykę w tym zakresie, żeby wesprzeć Ukraińców, którzy widzieli potencjalne zagrożenie i wzbudzili zainteresowanie Polski, świata i NATO - stwierdził polityk.