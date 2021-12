Były prezydent często zabiera głos w mediach społecznościowych, często też krytykuje w nich obóz rządzący czy Jarosława Kaczyńskiego.

Tym razem zmienił ton, a to za sprawą zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Teraz Lech Wałęsa zwraca się do rodaków z apelem.

„Idą nam święta i postanowiłem pozdrowić wszystkich i przypomnieć, że mimo, że się różnimy jesteśmy jednym narodem" – napisał były prezydent.

Podkreślił, że „nasza siła polega na jedności. Spędźmy te święta bezpiecznie". "Wiem, że tęsknota za bliskimi jest wielka, jednak mamy nową falę wirusa, który zabija około 600 osób dziennie. Proszę o to, żeby się szczepić, stosować się do wymogów odległości i stosować maseczek" – zaapelował Lech Wałęsa.

Przyznał: "słucham mądrzejszych ode mnie. Lekarzy, pielęgniarek, którym powinniśmy dziękować każdego dnia"

"Zostawmy spory na święta. Jednak postępujmy roztropnie. Szczęść Boże... Wesołych Świąt. Zostańcie z Bogiem" – zakończył swój wpis były prezydent.

Na jego słowa zareagowały już setki internautów, którzy też składają mu świąteczne życzenia. "Panie Prezydencie dziękuję! Ja ze swojej strony życzę Panu, Małżonce i całej rodzinie, Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia. Niech narodzony Jezus Chrystus Błogosławi, i szczodrze obdarzy potrzebnymi łaskami. Szczęść Boże" – napisał jeden z internautów.

Inny dodał: „Dziękuję za miłe życzenia i również życzę Panu i Pana całej rodzinie zdrowych radosnych Świąt Bożego Narodzenia".

Ale pojawiły się też inne głosy: „Panie Prezydencie zwrócił się Pan tylko do katolików...czyli jednak nie do całego narodu. Bardzo to przykre" – napisał jeden z komentujących.

Nie zabrakło też wpisów antyszczepionkowców: „Wszystko fajnie, ale niech Pan powie co myśli o odbieraniu praw obywatelskich ludziom, którzy jednak nie chcą przyjąć iniekcji tym preparatem?".