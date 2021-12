Czarnecki był pytany o szanse na uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

- Te pieniądze będą Polsce przekazane. Pytanie nie brzmi, czy będą przekazane, tylko kiedy będą. Uważam, że nastąpi to w przyszłym roku, w jego pierwszych tygodniach. Nie ma możliwości, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała. UE uzyskała bardzo nisko oprocentowaną pożyczkę, a pożyczkodawca zażądał, żeby każdy kraj członkowski (UE) się pod tym podpisał. Polska też się podpisała, te pieniądze są również dzięki nam - podkreślił polityk.

Likwidację Izby Dyscyplinarnej (SN) zapowiedział pan prezes Kaczyński, więc wcielenie tego w życie jest oczywiste Ryszard Czarnecki, eurodeputowany PiS-u

Europoseł został następnie zapytany o to, kiedy można spodziewać się likwidacji Izby Dyscyplinarnej (SN), czyli tej izby SN, która stała się jedną z głównych osi sporu pomiędzy Polską a UE

- Likwidację Izby Dyscyplinarnej zapowiedział pan prezes Kaczyński, więc wcielenie tego w życie jest oczywiste. Pytanie kiedy to nastąpi, bo narracja ze strony rządu jest taka, że nastąpi to po przyznaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili to jest główny punkt sporu między nami, a UE - stwierdził parlamentarzysta.

Czarnecki wskazał także na negatywne skutki dla Wspólnoty europejskiej, które - według niego - niesie ze sobą spór pomiędzy Polską, a UE.

- Jeżeli UE nadal chce podtrzymać tendencje odśrodkowe, które zakończyły się brexitem, to spychanie poszczególnych krajów do narożnika - Polski, Węgier i Słowenii - w tym pomoże. W interesie UE jest to, żeby między Polską, a Unią był kompromis - przekonywał eurodeputowany.