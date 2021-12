Policja potwierdziła zatrzymanie byłego premiera Słowacji. Oświadczyła, że polityk został zatrzymany na polecenie organów ścigania, a nie w związku z łamaniem zakazu zgromadzeń, wprowadzonego przez obecne władze w związku z koronawirusem (taki czyn byłby wykroczeniem, nie przestępstwem). Więcej informacji policja ma podać w piątek.

Robert Fico, w przeszłości szef rządu, obecnie deputowany partii SMER-SD (Kierunek – Socjalna Demokracja) został wypuszczony z komisariatu po godz. 20:00. Ocenił, że jedynym powodem akcji policji (którą nazwał "śmieszną interwencją") było uniemożliwienie mu wzięcia udziału w czwartkowym proteście.

Politycy partii byłego premiera zarzucili policjantom przekroczenie uprawnień. Wyrazili opinię, że w związku z zatrzymaniem deputowanego doszło do naruszenia konstytucji i "podeptania demokracji". - To nie powstrzyma nas ani zwykłych ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, co dzieje się na Słowacji – powiedział Juraj Blanár.

Zapowiadając czwartkowy protest zorganizowany w formie przejazdu samochodów ulicami Bratysławy Robert Fico mówił, że będzie to "kondukt żałobny demokracji", którego uczestnicy wyrażą niezgodę na politykę rządu i prezydent Zuzany Čaputovej.

Na Słowacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 zakazano zgromadzeń publicznych (w tym demonstracji), w których uczestniczy więcej niż sześć osób. Robert Fico sprzeciwiał się takim przepisom.

W połowie roku kilkaset tysięcy Słowaków podpisało petycję opozycji wzywającą do przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Prezydent Słowacji zwróciła się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że plebiscyt byłby niezgodny z konstytucją. Robert Fico wyraził wówczas opinię, że to prezydent Čaputová uniemożliwiła przeprowadzenie referendum. Polityk sprzeciwia się także działaniom obecnych władz w związku z koronawirusem.