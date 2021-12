Warszawa i Bruksela toczą spór o zmiany w polskim systemie sądownictwa, które zdaniem KE zagrażają niezależności sądów. Polski rząd przekonuje, że zmiany są konieczne, by naprawić niewydolny system sądownictwa. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) w rozmowie z "Financial Times" powiedział, że Polska oczekuje wycofania się ze stanowiska ze strony władz UE. Zapowiedział, że jeśli mechanizm warunkowości, który Polska i Węgry zaskarżyły, zostanie użyty przeciwko Warszawie, będzie domagał się odwetu.

- Polska powinna odpowiedzieć na szantaż UE wetem we wszystkich sprawach, które wymagają jednomyślności w UE. Polska powinna też zrewidować swoje zaangażowanie w unijną politykę klimatyczno-energetyczną, która skutkuje drastycznymi podwyżkami cen energii - stwierdził minister.

Czytaj więcej Polityka Zbigniew Ziobro w "Financial Times": Polska powinna odpowiedzieć wetem na szantaż UE Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowie z "Financial Times" powiedział, że Polska powinna zawiesić swoje wpłaty do budżetu Unii Europejskiej i wetować działania, jeśli Bruksela obetnie fundusze dla Warszawy i zaostrzy spór o praworządność.

- Jeśli ten spór będzie eskalował, będę domagał się od Polski zawieszenia wpłat do UE. Byłoby to uzasadnione, ponieważ UE bezprawnie odmawia nam środków ze wspólnego budżetu, do którego również się dokładamy - dodał.

W poniedziałek w Polsat News rzecznik rządu był pytany, czy słowa Zbigniewa Ziobry to stanowisko rządu. - Nie, to nie jest stanowisko rządu, to prywatna opinia ministra Ziobry - odparł Piotr Müller.

Na pytanie, czy Ziobro zostanie przez premiera "zdyscyplinowany" za swe słowa i uwagę, że wypowiedź ministra sprawiedliwości ukazała się na łamach "poważnej prasy" rzecznik rządu odpowiedział, by nie oceniać "tak krytycznie" zagranicznych mediów. - Jest świadomość, że to jest koalicjant w rządzie, dużo mniejszy od dużej części Prawa i Sprawiedliwości - zaznaczył.

Czytaj więcej Polityka Reuters: Jak Polska przekreśla szanse na miliardy z UE Bojowa postawa Polski na spotkaniu Reynders-Ziobro przekreśliła nadzieje na porozumienie, które mogło pomóc w odblokowaniu 36 miliardów euro dla Polski w ramach ożywienia gospodarki po pandemii - pisze agencja Reuters, powołując się na członka delegacji, która towarzyszyła Reyndersowi w Warszawie.

- Druga rzecz, pamiętajmy, że Polska jest beneficjentem netto środków unijnych. W liczbach bezwzględnych, jeżeli chodzi o sam budżet, bo nie oceniam kwestii innych przepływów finansowych i korzyści z UE, to jesteśmy beneficjentem netto, czyli więcej otrzymujemy, więc zamrożenie wpłaty naszej składki członkowskiej nieszczególnie tutaj pomaga - powiedział Piotr Müller.

- Ja żadnego wariantu, jeżeli by doszło do jakiegoś gigantycznego zaostrzenia sporu nie wykluczam, natomiast na ten moment absolutnie to jest rozwiązanie, które nie jest brane pod uwagę - podkreślił.