- Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie to obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych - oświadczył przed tygodniem minister zdrowia Adam Niedzielski. - Od 1 marca będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek spełnienia warunków pracy - dodał.

- Będę dyskutował z ministrem Niedzielskim, dlatego że nas nie stać na to ewentualnie, żeby 19 proc. nauczycieli albo nawet 15, jeśli nie zechce się zaszczepić, nie pracowało w szkole. To jest niemożliwe. Trzeba wielkiej rozwagi w podejściu do tego tematu - skomentował w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek dodając, że nie jest entuzjastą przymusowych szczepień i że ponad 80 proc. nauczyli zaszczepiło się na COVID-19.

- Z Ministerstwem Edukacji i Nauki prowadzimy rozmowy w tym temacie. Myślę, że jakieś wspólne rozwiązanie wypracujemy - tak do tych słów odniósł się w poniedziałek w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Decyzją rządu w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i średnich będzie obowiązywała nauka zdalna.

- Na pewno oczywiście nie możemy sobie pozwolić, aby polska młodzież znowu wróciła do nauki zdalnej czy hybrydowej. Bardzo ważne jest to, abyśmy jednak po przerwie świątecznej wrócili do nauki stacjonarnej. To bardzo ważne. Mamy sygnały od lekarzy psychiatrów czy psychologów, jak niestety źle odbija się na psychice młodego człowieka zamknięcie w domu, brak kontaktu z rówieśnikami, więc tutaj będziemy na pewno wspólnie z Ministerstwem Edukacji pracować nad tym, aby nauka w szkołach była bezpieczna i dla dzieci, ale także dla nauczycieli - powiedział Kraska.

Wiceminister zdrowia był dopytywany, co stanie się z nauczycielami, którzy nie zaszczepią się przeciw COVID-19 - będą nauczać zdalnie, zostaną urlopowani?

- Myślę, że z ministerstwem wypracujemy jakieś rozwiązanie. Przed nami jeszcze kilka miesięcy, więc spokojnie do tego podchodzimy. Chcemy, aby nauka w szkołach była w sposób stacjonarny i żeby odbywała się bez problemu - odparł Waldemar Kraska.

W rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia wyraził też pogląd, że "jesteśmy w innej sytuacji, niż gdy pojawił się w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa". - Wtedy uczyliśmy się, jak się zachowywać w przypadku takiej epidemii. Te lockdowny dały na pewno dobry efekt - ocenił.

- Od początku epidemii mówiłem, że jestem za dobrowolnością stosowania szczepień i podtrzymuje tę opinię - stwierdził.