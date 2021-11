Gowin: Marsz Niepodległości nie powinien się odbyć, także ze względów pandemicznych

Złą decyzją jest to, że Marsz Niepodległości odbędzie się w tym roku - ocenił lider Porozumienia Jarosław Gowin. Były wicepremier zaapelował do uczestników na antenie Polsat News, by marsz odbył się "w atmosferze prawdziwego patriotyzmu".