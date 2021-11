Ławrow: Dlaczego Unia Europejska nie pomoże Białorusi?

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zasugerował we wtorek, że Unia Europejska mogłaby udzielić Białorusi pomocy finansowej, aby zachęcić ją do powstrzymania migrantów przed wkraczaniem do krajów Wspólnoty.