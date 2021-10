Osoby, które wróciły do zdrowia po COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, które chcą wjechać do Izraela, zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi ruchu turystycznego nie zostaną wpuszczeni do tego kraju, jeżeli nie mają cyfrowego certyfikatu poświadczającego, że są ozdrowieńcami. Dotyczy to tylko tych ozdrowieńców, którzy nie są zaszczepieni - informuje "Jerusalem Post".