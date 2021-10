Sikorski do Kempy: Walnij się w zatłuszczony łeb. "Potraktowałem ją ulgowo"

"Gdybyście dalej rządzili, nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba" - pisała w środę wieczorem na Twitterze europosłanka, polityk Solidarnej Polski Beata Kempa, do byłego szefa MSZ, europosła Koalicji Obywatelskiej, Radosława Sikorskiego. "Walnij się w zatłuszczony łeb" - odpisał jej Sikorski. W rozmowie z Interią przekonuje, że "potraktował ulgowo" europosłankę.