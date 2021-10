Tekst aktualizowany

- Polexit to fake news, tak samo jak fake newsem była deklaracja PO, że nie podwyższy podatków. Fake newsem była deklaracja PO i pana Tuska, że nie podwyższy wieku emerytalnego. Fake newsem było to, że nie zabierzecie OFE. Fake newsem było to, że Tusk mówił, że nigdzie się nie wybiera, jednak wyjechał. To kolejne wielkie kłamstwa Tuska. Kłamstwa, które Polacy doskonale rozpoznają - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Porażka antyunijnej taktyki Podgrzewanie antyeuropejskich nastrojów jest całkowicie sprzeczne z interesem samego PiS. Nawet z obozu władzy zaczęły docierać sygnały, że chyba rząd przelicytował.

- Powiedziałem, że polexit to fake news, ale po chwili zastanowienia myślę, że należy powiedzieć coś więcej. Polexit to nie jest zwykły fake news. Polexit to wasze ordynarne kłamstwo - kontynuował.

Premier przekonywał, że "Platformie Obywatelskiej brakuje wyobraźni i programu". - Z kłamstwem się nie dyskutuje, kłamstwo się zwalcza, pokazuje się prawdę - mówił premier.

- Nie ma czegoś takiego jak polexit. To chora wyobraźnia waszych PR-owców - mówił do opozycji Morawiecki. - Na tej sali nie tak dawno odbyło się głosowanie, które bardzo dokładnie określiło, kto działa w interesie Polski, kto działa w interesie Polski w Unii Europejskiej. Było głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy. PO, trzeba to przypomnieć, głosowała przeciw. Przeciw środkom dla Polski. Byliście przeciwko polskim interesom, przeciwko interesom w Unii Europejskiej. Tym samym byliście też przeciwko interesom Unii Europejskiej. Reprezentowaliście swoje wąskie myślenie. Wyszło partyjniactwo PO. Oddaję honor Lewicy, która w tej jednej kwestii potrafiła się wznieć ponad podziały - mówił w Sejmie szef rządu.

W czasie wystąpienia premiera posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli klaskać i skandować "Konstytucja".

Czytaj więcej Polityka Kwaśniewski: Polexit? To niewątpliwie paliwo dla opozycji Polexit to realne zagrożenie, nawet bardzo realne - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem były prezydent, Aleksander Kwaśniewski.

- Od pięciu lat podkreślacie rolę konstytucji, czasami organizowaliście demonstracje w obronie konstytucji. Widziałem koszulki. Może wam jeszcze ich trochę zostało? Może nam je pożyczcie? Konstytucja przede wszystkim - kontynuował Morawiecki.

- Mówimy "nie" dla jednego państwa europejskiego z jedną centralą w Brukseli. Mówimy "nie" dla centralizacji brukselskiej. Mówimy "nie" dla Stanów Zjednoczonych Europy, bo to jest kolejna chora koncepcja lewackich ideologów - powiedział premier.

- Jesteśmy suwerennym państwem i podejmujemy decyzje w oparciu o najlepiej rozumiane interesy Polaków i Polek - mówił.