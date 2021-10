Największa manifestacja ma się odbyć w stolicy. – „Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" - napisał Donald Tusk na Twitterze.

Na Długim Targu i na molo

Demonstracje w obronie obecności Polski w UE odbędą się także w wielu innych miastach pod hasłem „My ZostajeMY w UE! Jesteśmy z Europą".

W Gdańsku o godz. 18 mieszkańcy będą demonstrować na Długim Targu swoje poparcie dla pozostania w Unii Europejskiej.

- Każdy kto działa na rzecz najmniejszego kroku wyjścia Polski z UE szkodzi interesom naszej ojczyzny. Bo interesem Polski jest współtworzenie Unii Europejskiej, współdecydowanie o kierunku jej rozwoju. O to właśnie walczyły całe pokolenia Polek i Polaków – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Na ulicach miasta pojawiły się unijne i polskie flagi, flagi takie otrzymają też mieszkańcy miasta, którzy wezmą udział w manifestacji.

"Powodem demonstracji przeciw polexitowi w całym kraju jest niedawna decyzja Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej" – podaje gdański ratusz.

Unijne flagi trafią także do mieszkańców. Będzie je można otrzymać w niedzielę w trakcie manifestacji pod Neptunem. Unijne flagi pojawiły się już wczoraj na ulicach wielu polskich miast - w tym Warszawy.

Do udziału w proteście zaprasza też europosłanka Magdalena Adamowicz, współorganizatorka demonstracji.

"Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek dla swoich interesów osobistych czy partyjnych, niszczył interes Polski, niszczył marzenia Polaków, niszczył przyszłość naszych dzieci" - napisała europosłanka.

Zaprotestuje też Sopot. - Kochani spotkajmy się w niedzielę o 18.00 w Warszawie, Sopocie, w naszych miastach i gminach! Wyraźmy swoje poparcie dla demokratycznej Polski w Europie - apeluje Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. W tym mieście protest odbędzie się na molo.

Zabrzmi Oda do Radości

Protest także we Wrocławiu. Rozpocznie się o godz. 16 na Placu Solnym. "To reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, po którym Polska ma jedynie trzy wyjścia. Po pierwsze, może próbować tak zmienić TSUE, aby jego przepisy stały się zgodne z polską konstytucją. To scenariusz całkowicie nierealny. Po drugie, Polska może też zmienić własną konstytucję tak, by nie kolidowała rzekomo z TSUE — także scenariusz niewykonalny. I wreszcie – Polska może opuścić Unię" – napisali organizatorzy. We Wrocławiu o godz. 18 z wieży ratuszowej zabrzmi „Oda do Radości".

Mieszkańcy Olsztyna spotkają się o godz. 18 na Starym Mieście, przy fontannie. "Oświadczenie władzy wypowiedziane przez Julię Przyłębską, że nie zamierza przestrzegać prawa Unii Europejskiej, usuwa nas praktycznie z tej Unii. Niweczy całą polską drogę od PRL na Zachód. Wciska nas w obszar bezprawia i izolacji" – napisali organizatorzy.

Dodali, że jako „ obywatele Polski i Europy, nie możemy na to pozwolić". "Musimy, także na ulicach, bronić naszego miejsca w Europie, zanim ci obłąkani władzą i swoimi przywilejami ludzie nie pozbawią nas przyszłości, formalnie wyprowadzając nas Unii. Od naszego zaangażowania i obecności zależy bardzo wiele" – dodali organizatorzy protestu.

W Białymstoku protest ma rozpocząć się w niedzielę na Rynku Kościuszki o godzinie 18.