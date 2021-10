"Bezprecedensowe zakwestionowanie przez premiera Polski Mateusza Morawieckiego jednej z podstawowych zasad prawnych Unii Europejskiej poważnie zaostrzyło spór jego rządu z Brukselą. I wzbudza obawy, że Polska zmierza w kierunku drzwi określanych jako 'polexit'" - pisze korespondent BBC w Warszawie Adam Easton.

Easton zauważa, że dzisiejszej nocy wspólne stanowisko w spawie wyroku polskiego TK. który przyznał prymat Konstytucji RP nad prawem unijnym, zajęli ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec.

Easton cytuje Patryka Wachowca, pracownika naukowego Bingham Centre for the Rule of Law.

Bingham Centre for the Rule of Law jest niezależnym instytutem zajmującym się badaniem i promowaniem praworządności na całym świecie. Powstał w grudniu 2010 roku i nosi imię Lorda Binghama z Cornhill KG, wybitnego brytyjskiego sędziego i zagorzałego orędownika rządów prawa.

Wachowiec uważa, że orzeczenie TK wprowadziło aspekty prawnego polexitu, ponieważ pogłębi problem współpracy sądowej między sądami polskimi i europejskimi, zwłaszcza w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń.

Jaki jest cel działań polskich władz? - Myślę, że próbują chronić swoją reformę sądownictwa - ocenia Wachowiec.

"Trybunał Konstytucyjny był pierwszym celem reformy Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jest zdominowany przez sędziów sympatyzujących z partią, z których jeden został wybrany nielegalnie, według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - pisze Easton.

Przypomina, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i "najpotężniejszy polski polityk Jarosław Kaczyński", zapewniają, że ich celem nie jest wyprowadzenie Polski z UE. Obaj oskarżają rozdrobnioną opozycję o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości w celu "zastraszenia elektoratu", który w przeważającej części popiera członkostwo Polski w UE, nawet jeśli "coraz więcej Polaków wyraża obawy o utratę suwerenności na rzecz UE".

Przyznają też, że członkostwo dało Polsce dostęp do miliardów euro na inwestycje w projekty, które w widoczny sposób zmieniły krajobraz kraju, a także dostęp do jednolitego rynku.

"Skoro więc polscy przywódcy są nieugięci, nie chcą polexitu, dlaczego dwóch wieloletnich powierników Kaczyńskiego, Marek Suski i Ryszard Terlecki, podsyca nastroje antyunijne?" - pyta Easton.

Przytacza tu wypowiedź Marka Suskiego o "brukselskim okupancie" i Ryszarda Terleckiego o szukaniu "drastycznych rozwiązań".



"Może PiS przygotowuje pod ewentualne wyjście z UE, gdy Polska będzie musiała wpłacić więcej pieniędzy do unijnego budżetu, niż z niego otrzyma, a może gra ostro w celu uzyskania najbardziej korzystnego kompromisu z Brukselą. A może i to, i to" - pisze korespondent.

Easton cytuje redaktora naczelnego prorządowego tygodnika "Sieci" jacka Karnowskiego, który w rozmowie z nim stwierdził, że polexit jest "niewyobrażalny i nierealistyczny", ale przyznał, że obecnie jest też "przedmiotem dyskusji".



- Polska, podobnie jak Wielka Brytania, była dumnym, niepodległym narodem, ale dużo słabszym, nieszczęśliwym - stwierdził Karnowski. Tłumaczy, że PiS uważa, iż musi bronić polskiej suwerenności, a Brukselę widzi jako agresora przekraczającego swoje uprawnienia. - Istnieje możliwość, że zostaniemy wypchnięci z UE. Już jesteśmy wypychani. Polska ma wybór: albo być "prawną kolonią" UE, lub opuścić Unię.



Karnowski jest zdania, że Bruksela "zastawiła na Polskę pułapkę".- Gdyby rząd powiedział teraz, że chcemy wyjść z Unii, nastąpiłaby zmiana rządu, więc jest to pułapka zastawiona przez Brukselę - mówi naczelny "Sieci".