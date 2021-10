Formalnie w Polsce instytucja lidera opozycji nie istnieje. Jest ona charakterystyczna dla Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonuje system de facto dwupartyjny i lider partii, która przegrała ostatnie wybory stoi na czele tzw. gabinetu cieni - alternatywnego rządu, w skład którego wchodzą odpowiednicy zasiadających w rządzie ministrów, których zadaniem jest monitorowanie działalności poszczególnych resortów.

Podobny system istnieje w innych państw o tradycji anglosaskiej - np. Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie.

W Polsce stworzenie instytucji lidera opozycji w Polsce proponował - przed kilkoma laty - Jarosław Kaczyński. - Osobiście uważam, że lider opozycji powinien mieć taki status jak wicepremier. Takie rozwiązania należy wprowadzić i wierzę, że przyczynią się do tego, że dyskurs polityczny w Polsce dzięki temu się zmieni. Dziś on jest na poziomie czystego szaleństwa - mówił w 2016 roku, w rozmowie z "Rzeczpospolitą", Jarosław Kaczyński

Kiedy w kwietniu tego roku, przed powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki, pytaliśmy uczestników sondażu SW Research dla rp.pl kto - ich zdaniem - jest liderem opozycji w Polsce, najczęściej wskazywali na Szymona Hołownię i Rafała Trzaskowskiego. Obaj politycy uzyskali wówczas po 19,1 proc. wskazań.

Który polityk jest obecnie liderem opozycji w Polsce? Respondenci w sondażu SW Reserach dla „Rzeczpospolitej" najczęściej wskazywali w lipcu Donalda Tuska.

Z kolei w sondażu z 1 sierpnia ankietowani zdecydowanie wskazali już na Donalda Tuska, który uzyskał wówczas 31,1 proc. wskazań.

W najnowszym sondażu Tusk nadal przewodzi temu zestawieniu - jako lidera opozycji wskazuje go 28,8 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski. W prezydencie Warszawy lidera opozycji widzi 8,4 proc. badanych.

Na trzeciej pozycji znalazł się były kandydat Konfederacji na prezydenta, Krzysztof Bosak. Lidera opozycji widzi w nim 6,3 proc. ankietowanych.

Szymon Hołownia jest liderem opozycji według 6,1 proc. respondentów.

Prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, jest liderem opozycji dla 2,8 proc. badanych.

Z kolei we Włodzimierzu Czarzastym, przewodniczącym Nowej Lewicy, lidera opozycji widzi 2,5 proc. respondentów.

4,5 proc. ankietowanych lidera opozycji widziałoby w innym polityku.

40,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

. Czołową postać polskiej opozycji w osobie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej widzi blisko 4 na 10 (37%) badanych, którzy ukończyli 50 lat i jedna na trzy osoby posiadająca wykształcenie wyższe. Donalda Tuska wskazała częściej niż co trzecia osoba (35%), której dochody wynoszą od 1001 zł do 2000 zł oraz taki sam odsetek mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców oraz mieszkańców największych miast - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.09-22.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

