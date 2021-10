W wyborach parlamentarnych, które odbędą się na Węgrzech w 2022 roku, opozycja zdecydowała się wystawić jedną listę, która w sondażach uzyskuje wyniki podobne jak rządzący krajem Fidesz. W niektórych sondażach wspólna lista opozycji ma przewagę nad partią rządzącą.

Dobrev, gdyby została kandydatką opozycji na premiera, miałaby szanse zostać pierwszą szefową rządu w historii Węgier.

Na wspólnej liście opozycji wystartują w wyborach socjaliści, centrolewica, liberałowie i dawni sojusznicy Orbana, Jobbik, partia, która obecnie identyfikuje się jako centroprawica.

W drugiej turze prawyborów Dobrev zmierzy się z lewicowym burmistrzem Budapesztu, Gergelym Karacsonym. Obydwoje kandydaci prezentowali w kampanii wyborczej proeuropejską agendę, stojącą w sprzeczności z eurosceptycznym nastawieniem rządu Orbana i Fideszu.

Trzecie miejsce w prawyborach uzyskał polityk konserwatywny, burmistrz Hódmezővásárhely, Peter Marki-Zay, który uzyskał 20,4 proc. głosów. On także może zostać dopuszczony do II tury.

633 tys. Tylu mieszkańców Węgier wzięło udział w prawyborach organizowanych przez opozycję

Dobrev uzyskała w prawyborach 34,8 proc. głosów, według wstępnych wyników głosowania. Karacsony uzyskał 27,3 proc. głosów.



Na konferencji prasowej po ogłoszeniu wstępnych wyników prawyborów Dobrev wystąpiła ubrana na niebiesko i żółto - co nawiązywało do kolorów flagi UE.

- Nie zatrzymamy się, zanim nie pokonamy Orbana i jego reżimu - powiedziała.



W prawyborach głosowało w całym kraju ok. 633 tys. osób.



Dobrev jest żoną byłego premiera Węgier, Ferenca Gyurcsany'ego. Gyurcsany w przemówieniu do członków partii z 2006 roku, którego nagranie wyciekło potem do mediów przyznał, iż rząd "kłamał cały czas" na temat stanu gospodarki, aby wygrać wybory. To w dużej mierze utorowało drogę do władzy Orbanowi.

Orban przedstawia obecnie Dobrev i Karacsony'ego jako marionetki byłego premiera.