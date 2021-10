Unijna komisarz rozmawiała z szefem MSWiA o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie obowiązuje przedłużony dziś w nocy o kolejne dwa miesiące stan wyjątkowy.

Reklama

Przekazała, że była to "dobra i bardzo interesująca rozmowa" oraz że obie strony zgodziły się co do tego, że Polska ma do czynienia ze zdesperowanym reżimem, więc "zjednoczona Unia powinna Łukaszence odpowiedzieć twardo".

Czytaj więcej Społeczeństwo Tajne czujniki na migrantów. Straż Graniczna wystąpiła o nie do premiera Rząd w trybie pilnym chce kupić najnowocześniejsze urządzenia do ochrony granicy z Białorusią. Ich ilość oraz lokalizacja jest w pełni tajna.

Johnsson przyznała, że jednym z poruszonych tematów był list od jednej z organizacji pozarządowych, która poinformowała ją, że na granicy "nie wszystko odbywa się zgodnie z regułami". Z tego powodu komisarz poprosiła Kamińskiego, by dopuścił media na miejsce, gdzie koczują migranci.

- Ważne jest, by powiedzieć, że Unia musi wspierać Polskę, która musi radzić sobie z agresją Białorusi, ale musimy to robić, współpracując i w zgodzie z naszymi wartościami i prawami podstawowym - mówiła.

Reklama

Pytana o obecność Frontexu na granicy z Białorusią, czego domagała się wcześniej opozycja, komisarz stwierdziła, że to polskie władze muszą zdecydować, czy zaprosić Frontex, ale obecność agencji zwiększyłaby przejrzystość działań i lepszą współpracę.

Czytaj więcej Polityka Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego Po burzliwej debacie, przy 237 głosach "za" Sejm zgodził się, by stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią obowiązywał o 60 dni dłużej.

Ylva Johansson przyznała, że rozmowie z Kamińskim ponowiła prośbę, aby rząd w Warszawie zwrócił się do Frontexu.

- Wiem, że Polska ma swoje siły, policję i straż, ale transparentność wymagałaby obecności Fronteksu, by pokazać, że to nie jest tylko polska granica, ale unijna i wspólnie chronimy wspólną zewnętrzną granicę - podkreśliła.



Autopromocja Historia Uważam Rze Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność ZAMÓW

Podczas rozmowy ustalono, że do Polski przyjedzie delegacja Komisji Europejskiej i będzie "współpracować z polskimi władzami, by zapewnić bliższy dialog".