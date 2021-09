Romanowski odniósł się do raportu sporządzonego przez NIK, po kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola dotyczyła działania i sposobu wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Reklama

- Raport (dot. Funduszu Sprawiedliwości) jest przede wszystkim miażdżący dla obiektywizmu NIK-u. Wielokrotnie zwracaliśmy się do NIK-u i przekazywaliśmy nasze sprostowania i wyjaśnienia, ale niestety nie są one uwzględniane. Media wielokrotnie wspominały, że jest to rodzaj walki politycznej i próba wykorzystania NIK-u do odwrócenia uwagi od tego co jest realnym problemem. A realnym problemem są potencjalne zarzuty prokuratorskie, które grożą szefowi NIK-u (Marianowi Banasiowi) - przekonywał polityk.

Czytaj więcej Polityka Raport NIK o Funduszu Sprawiedliwości: 280 mln zł wydane niecelowo Fundusz Sprawiedliwości stracił charakter funduszu celowego. NIK negatywnie ocenia sposób wykorzystania jego finansów, a decyzje podejmowane przez ministra sprawiedliwości uznaje za arbitralne i nieudokumentowane.

Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył również, dlaczego środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczano na ochotniczą straż pożarną oraz na szpitale.

- Wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych i dla szpitali pozostaje w zakresie kompetencji Funduszu Sprawiedliwości. To jest pomoc ofiarom przestępstw za pośrednictwem tych instytucji. To jest wyposażanie strażaków w sprzęt, który ma pomagać ratować życie i zdrowie Polaków, którzy stali się np. ofiarami wypadków komunikacyjnych, czy podpaleń - stwierdził gość Radia Plus.

Reklama

70 proc. środków z Funduszu Sprawiedliwości trafia do osób pokrzywdzonych przestępstwem Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości

Romanowski wyliczał ile środków z Funduszu Sprawiedliwości trafia na pomoc dla osób, które wyszły z więzienia oraz jaki proc. środków trafia dla ofiar przestępstw.

- Na pomoc postpenitencjarną, trafia około 4 proc. środków z Funduszu. To jest związane regulacjami ustawowymi, że środki na ten cel przeznaczane są tylko z jednego źródła, czyli z odsetka pracy dla więźniów. Jeżeli chodzi o pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, to wynosi ona 70 proc. budżetu Funduszu Sprawiedliwości rocznie - oświadczył (NIK w swoim raporcie podał, że na cel ten trafia 34 proc. środków z Funduszu - red.).