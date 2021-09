Cieszyński odniósł się do ataków hakerskich przeprowadzonych przez rosyjskie służby w ramach akcji "Ghostwriter", w ramach której zaatakowano wiele państw europejskich - m.in. Polskę i Niemcy.

- Atak w ramach działania "Ghostwriter" jest autorstwa Rosji i dotyka ona wielu państw w Europie - w tym Polskę. W czerwcu uruchomiliśmy - w ramach ogólnoeuropejskiego instrumentu "Cyber Diplomacy Toolbox" - procedurę przypisania odpowiedzialności za ten atak Rosjanom i grupom z nim związanym. Udało się uzyskać akceptację wszystkich państw europejskich, to jest jedno z mocniejszych tego typu oświadczeń w historii UE, jeżeli chodzi o cyberataki - wyjaśnił gość Radia Plus.

Problem cyberataków nie dotyczy tylko Polski, ale także Niemiec i krajów bałtyckich Janusz Cziszyński, minister cyfyrzacji

Sekretarz stanu KPRM wskazywał również na dużą skalę ataków cyberataków.

- W międzyczasie takie same problemy mieli Niemcy, i przypisali je dokładnie tym samym sprawcom. To potwierdza, że to nie problem wyłącznie Polski, ale na podobne działania byli narażeni politycy z krajów bałtyckich. Widzimy, że takich ataków jest więcej, a ich celem jest wpływanie na funkcjonowanie demokratycznych państw Europy - stwierdził polityk.

Cieszyński był następnie pytany o aferę mailową, w którą zamieszani są czołowi politycy polskiego rządu.

- Przyjęliśmy politykę niekomentowania tych maili ze względu na to, że służy to destabilizacji państwa i mieszaniu informacji prawdziwych z fałszywymi. Podrzuca się w ten sposób pewne wątki do debaty publicznej, według mnie nie powinno się tego robić - przekonywał przedstawiciel rządu.