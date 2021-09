Ile państwo łącznie straciło przez wybory kopertowe?

Decyzja co do podjęcia wyborów została podjęta bez podstawy prawnej. Kosztowało to ponad 130 milionów złotych. Czy rządzący mogą podejmować decyzje, które są niezgodne z prawem? Czy mogą nie ponosić za to konsekwencji?

Jakie konsekwencje powinien ponieść premier Morawiecki, minister Dworczyk i minister Sasin?

NIK znów o wyborach. Marian Banaś w Sejmie Politycy PiS wyszli, gdy w Sejmie zaczął przemawiać Marian Banaś. Opozycja chce jednak zmienić reguły gry w Sejmie.

Powinni ponieść odpowiedzialność polityczną i karną. Mamy do czynienia z niegospodarnością i z nielegalnym działaniem.

A minister Ziobro za Fundusz Sprawiedliwości?

NIK ogłosi wkrótce nowy raport ws. nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Opinia publiczna dowie się, jak naprawdę wyglądało wydatkowanie środków, które są w Funduszu Sprawiedliwości.

Zostały ustalone liczne nieprawidłowości, ale szczegóły będą mogli państwo poznać po ogłoszeniu raportu, który zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

A jak funkcjonuje więziennictwo, gdzie NIK też dokonywał kontroli?

Zakłady przywięzienne, które miały zatrudniać więźniów i wykonywać zlecenia de facto były pośrednikami podmiotów gospodarczych, które bez przetargu dostawały olbrzymie zlecenia.

Zyskiwały podmioty, które bez przetargu dostawały zlecenia.

współpraca: Karol Ikonowicz