Kaczyński: Te żądania godzą w fundamenty naszej suwerenności

"To niebywałe żądanie godzące w fundamenty naszej suwerenności, w nasz porządek konstytucyjny, w prawo Rzeczypospolitej do pomyślności" - komentował wicepremier Jarosław Kaczyński żądanie wycofania przez premiera zapytania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności prawa polskiego nad europejskim.